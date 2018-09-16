空拍機盤點 7甲瓜田20分鐘搞定

2018年09月16日 04:10 中國時報 本報訊 張祈／花蓮報導

「農夫博士」盧紀燁與夥伴開發「高空影像盤點農作物技術」，解決盤點西瓜費時費力的問題。（壽豐印象提供）

前言：台灣地狹人稠，糧食自給率僅3成，經常發生農產品產銷失衡，導致農民血本無歸。如何透過新科技、新商業模式，鼓勵消費者「買在地、吃在地」，發展循環新農業，促進在地經濟，本報採訪國際名廚、青農、產官學界，提供進步的解方。

張祈／花蓮報導

返鄉近10年的「農夫博士」盧紀燁，天馬行空的思想為傳統農村注入新生命，從一開始的鷹獵米、小農平台等，總是以出乎意料的思維慢慢改變農村，近年來，他在前行政院長張善政指導下，朝向科技農業前進，與夥伴研發「空拍機巡田」，盧紀燁說，過去西瓜收成，7甲地光是清點就要2、3天，現在只要20分鐘。

「想法很多但口袋很空！」盧紀燁表示，返鄉務農最大的考驗就是「沒有資源」，當時要入手一台空拍機、電腦都猶豫不決，直到去年9月正式上路後，夥伴陳哲銘、葉佐斌一同向張善政請益。盧紀燁說，張院長給了不少方向與建議，讓計畫更快步上軌道。

以自家的7甲西瓜田為例，盧紀燁與夥伴開發「高空影像盤點農作物技術」，從拍回來的照片中就可看出西瓜葉子生長情況，黃的、捲的一目瞭然，有問題的西瓜一眼就能認出，過去巡田要好幾個小時，現在20分鐘就能解決。

盧紀燁說，天馬行空的想法集合科技，解決農業困境，省工還是重點，過去最頭痛的盤點問題，工人下去盤點也要2、3天，算到頭暈火氣又大，盤商要來收西瓜，多以經驗評估今年瓜果數量跟品質，這根本是身心煎熬。

他指出，「高空影像盤點農作物技術」從種植過程、採收到最後出售，通通可以把關，資訊公開化也可減少在最後銷售端與盤商的爭執，有圖有真相讓交易更便利。

(中國時報)