智農聯盟拚外銷 團結力量大

2018年09月16日 04:10 中國時報 林欣儀 、 莊曜聰 ／綜合報導 ／綜合報導

解決農產品供銷失衡，新科技占有相當重要位置！除藉由航照圖分散農業栽種種類、積極研發新品種分散產期等，開拓外銷市場與進行深度加工都是政府提出的分流策略，為此，農試所特別強調透過智慧農業維持品質穩定、加強保存技術等方式提升農產品質與價格，提高外銷競爭力，盼維持農民穩定收益。

行政院農委會農業試驗所所長陳駿季指出，台灣農地破碎，每位農民有不同的栽種管理方式，使得產量與品質不穩定成為台灣農產出口致命傷，為此，農試所輔導農民組成「智農聯盟」，藉由虛擬的整合及有系統的管理方式、統一生產流程，達到品質穩定、提高售價，也解決單打獨鬥的問題。

智農聯盟依產業類別做區分，其中的稻作聯盟約有700名成員、多集中在中部地區，並組成「稻米產銷專業區」，成員之一的「壽米屋」負責人賴逸婷說，聯盟定期進行教育訓練，教導農民合理化施肥與病蟲害防治，並可針對市場需求進行品種栽培的隨時調控，從源頭解決產銷問題。

農試所也引用新科技進入農產栽種面積監測，以「陸空合擊」方式提高預測準確度。

「電腦不只可以選土豆，還可以幫你種稻米！」位於台南下營的弘昌碾米工廠，開發手機APP程式，替自家稻米契作戶進行水稻栽培田間管理，只要輸入相關資料，就能透過數據分析，針對不同土地性質，找出最適合用藥施肥時間，讓農民不用再看天數日子，就能輕鬆「巡田水」。

這樣的構想來自於碾米工廠第3代曾耀彬，8年前毅然返鄉，與兄弟一起接下家中事業。

近年極端氣候明顯，必須透過數據分析、因地制宜，並建立相關的資料庫。「巡田水」將水稻栽培分為秧苗、營養生長、生殖生長、成熟等4個時期，程式會透過運算，提醒農民「時間到了」、「該施肥囉」，計算出施肥用藥的最適宜時間點。

(中國時報)