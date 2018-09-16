擁抱5G 讓速度飛起來

2018年09月16日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

今年2月28日在西班牙巴塞隆納行動通訊大會上展出的大陸中興「類5G」手機。（新華社）

無線行動裝置演進過程

超高速的「第五代行動通訊技術」（簡稱5G）最快明年就會在部分國家問世，屆時網路速度可能比現在的4G快上100倍，使用4G時，下載1部高畫質電影需要15分鐘，改用5G後只需要15秒。5G到底是什麼？我們什麼時候才能迎接5G呢？

真正飆網 比4G快百倍

5G是指下一代行動通訊技術，可提供更快的上傳與下載速度，覆蓋更廣，連接穩定度也會提升。行動玩家發送操作訊號後，裝置反應延遲時間會縮短，影片播放速度會更快、更穩定，視訊聊天畫質也會更清晰流暢。簡單地說，5G技術可讓使用者透過更多設備更快速連網，也會帶來許多超越人們想像力的創新應用，如機器對機器（M2M）、物聯網（IoT）、軟體定義網路（SDN）、行動雲端運算等，最終實現「萬物互聯」的夢想。

國際標準組織「第三代合作夥伴計畫」（3GPP）已於6月14日在美國加州發布第1版（R15）5G行動通信技術標準。在未來的1年半內，5G的三大技術，包括大寬頻（eMBB）、低延遲（uRLLC）、大連結（mMTC）規格也會逐步具體化。而根據下一代行動網路聯盟（NGMNA）定義，5G網路必須具備以下條件：能以數十兆比特每秒（Mbps）的數據傳輸速率支持數萬用戶；同時提供一千兆比特每秒（Gbps）的數據傳輸速率；支援數十萬並發連接（Simultaneous Browser Connection，指防火牆或代理伺服器處理資訊流的能力）；頻譜效率、覆蓋率較4G顯著增強；延遲率低於LTE（即台灣現行「4G」，以調變技術提升舊有3G網路容量及速度，為3G到4G的過渡版本）。

下載影片 15分變15秒

在技術上，5G採用更高的資料壓縮密度調變/解調變器，因此傳輸資料時頻譜利用效率更高；目前4G使用700MHz、900MHz、1800Mhz等低頻段，雖然電波繞射能力較高，但低頻頻譜資源相當有限，5G則採用28GHz毫米波通訊，頻譜寬度更高，而且更容易找到連續頻譜，空白頻譜較容易取得；5G波束指向配合多輸入多輸出MIMO（Multiple-Input Multiple-Output）相控陣列天線，可提高傳輸速率；波束自適應和波束成形，能提高特定方向波瓣，優化傳輸距離；5G天線使用新材料如氮化鎵或砷化鎵，能在更高頻段產生更高的能源效率，裝置較省電；網路延遲時間將降至1毫秒以下。

目前最快的4G行動網速約為45Mbps。據美國晶片製造廠高通（Qualcomm）3月公布的測試結果，5G在非實驗室條件下（理論與實際網速通常有巨大落差）可將瀏覽和下載速度增快至少10倍-20倍。獨立5G網路可在高頻率（如30GHz）下工作，可輕鬆達到千兆以上的瀏覽速度。

2019年 台灣可望啟動

業界預期，全球5G大規模商用時間點落在2020年。卡達Ooredoo電信於5月推出全球首個商用5G網路，並在首都杜哈機場和周邊幾個旅遊熱點「試營運」。4G網速經常名列前茅的南韓也已率先宣布於今年12月啟動5G商用化，成為全球首個5G商用化的國家，中國大陸也正加快布局，爭取於2019年推出5G業務。至於台灣，國家通訊委員會已研擬「我國5G頻譜整備規劃」，預計以競標方式釋出5G頻譜，時間點初步規畫在2019年。

(中國時報)