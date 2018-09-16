萬物都可聯 顛覆你的生活

2018年09月16日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

各國消費者都十分期待，5G到來後網速將大幅飆升，但若只是提高網速，業界就不會對5G產生如此大的興趣。事實上，5G引發的產業變革效應才是它真正迷人的地方。許多在4G時代受限於速度、穩定性的服務與應用，都將在5G紀元大展身手，車聯網（IoV）、物聯網、智慧城市、智慧製造、遠距醫療等，也很可能隨著5G普及加快實現的腳步。

5G時代 贏在想像力

英國行動數據分析公司OpenSignal分析師佛格表示，「不論我們想用智慧型手機做什麼，5G都能讓我們做得更快更好…試想我們可以擁有擴增實境（AR）智慧眼鏡、行動虛擬實境（VR）、更高解析度的影片、物聯網讓城市更加聰明，但真正令人興奮的，是那些根本無法預知的新業務」。

大陸移動通信產業研究院產業與業務合作部高級管理專家于江指出，5G網路的基本設計理念與3G、4G不同，「3G、4G主要考慮的是人與人、以及人與物之間的交互，但5G考慮的是物與物之間的互聯，也就是真正意義上的『萬物互聯』，每個看似平常的物體都可能作為1個IP位址與5G網路相連」。

物聯網 成為主戰場

由於物聯網的發展必須仰賴高可靠度、低延遲、大頻寬的網路技術，所以物聯網料將成為5G「主戰場」。

物聯網是指讓所有可行使獨立功能的普通物體實現互聯的網路。透過物聯網，可利用主控裝置對機器、裝置、人員進行集中控管，也可對家庭裝置、汽車等進行遙控，搜尋物體位置、防止物品遭竊等。物聯網收集的小筆資料最終整合為大數據（big data）後，可用於重新設計道路以減少車禍、都市更新、災害預測、犯罪防治、傳染病防治等社會重大措施。

較小範圍的應用則包括無線操控機器人進行手術、利用無人機進行搜索救援任務或災害評估、控制、利用可穿戴健身裝備也隨時監測健康數據，並於緊急狀況發生時通知醫療單位或發送求救訊號等。

超新星 XR取代手機

在影音娛樂、電玩常用的虛擬科技方面，除了早已廣為人知的VR、AR、混合實境（MR），5G也將催生新一代的延展實境（Extended Reality，簡稱XR，X代表現有與未來可能出現的虛擬技術，目前常見的定義是VR+AR+MR）。高通公司產品管理資深總監史都華表示，由於XR的發展動力來自行動領域，XR終端必須具有低功耗、小尺寸、可擴展等特性，未來除娛樂外，XR還可應用在學習、工作、就醫等領域。高通甚至預言，XR將成為下個移動計算平台，有朝一日將取代智慧型手機和PC。

(中國時報)