超大頻寬又高速 讓距離消失

2018年09月16日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

全球5G熱潮方興未艾，商用化進入倒數計時，美、陸、韓、日等大國無不將5G建設及應用發展視為國家重要目標，並在技術規格上相互較勁。具備高速、海量聯網、低延遲、低功耗等優點的5G帶來許多令人驚嘆的創新，但也引發了一些前所未見的問題。

擴展較易 無縫切換

以目前的5G規格來看，5G將具備智慧連結（Intelligence Connectivity）、彈性接取網路（Elastic RAN）、大規模陣列天線（Massive MIMO）特性，也就是說，當使用者離5G基地台越來越遠，網路速度就會變慢，此時系統可自動把附近的4G訊號拉過來，確保網速可維持在一定速度，且可無縫切換4G/5G，不用擔心網路中斷。電信營運商從4G轉為5G時，原本的基地台也可在升級後繼續使用，就如同當初3G升級到LTE，擴展較容易、同時成本也能降低。

此外，值5G在技術標準上可望達到前所未有的統一，全球各國主管機構及廠商都希望推動統一標準，不再出現分裂。

網路建設 成本大增

5G雖然可提供高傳輸速度，且可容納更多聯網裝置，但其相對波長較短，所已覆蓋距離也短，且較難穿越建築物等障礙，因此比較適合在人口稠密的都會區使用。如此電信公司也需要密集的設立小型基地台，成本也會因此增加。

台灣有業者評估，目前政府釋出的頻譜標金及成本未定，但因應5G特性，頻譜頻寬最好有100M起跳，因此頻譜標金及成本不會太便宜，加上5G頻譜多為高頻，建設基地台數量將是4G的數倍，網路建設成本可能遠高於4G，資金需求龐大，恐只有大型業者玩得起。

駭客攻擊 機會更大

到了2023年，預計會有10億台裝置透過5G連線。5G連線更快，也意味著手機傳播惡意程式將更有效率，且更為分散，消費者與電信商都可能遭到攻擊。由於各國電信商幾乎都是特許產業，被視為國家基礎建設，一旦遭受攻擊，影響的可能是許多設備、系統，甚至軍事設施。因此，繼美國之後，澳洲也以國安為由，禁止華為、中興參與5G建設。

(中國時報)