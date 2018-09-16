川普傳拍板 2000億美元陸貨關稅

2018年09月16日 04:10 中國時報 李書良 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸貿易戰歹戲拖棚，牽動市場情緒起伏不定。正當全球期望貿易戰或有轉機之際，15日清晨卻傳出，美國總統川普已指示白宮貿易官員，著手推行向總值2000億美元大陸商品加徵關稅的政策，惟具體實施時間未定。

儘管稍早前美國財長穆努欽試圖就解決貿易戰而重啟與大陸的磋商，但川普仍在推進關稅舉措。路透引述消息人士說法表示，川普已經指示官員，實施對2000億美元大陸商品加徵關稅，但具體實施時間尚不清楚。

關稅清單 還在調整

12日傳出，美方邀請大陸國務院副總理劉鶴重啟雙方貿易談判，隔日並得到大陸商務部證實。未料稍晚川普卻在Twitter揚言，不介意是否恢復陸美貿易對話。

外媒報導，川普在推文後隨即與穆努欽、商務部長羅斯及貿易代表萊海澤等財金官員開會，商討對陸貿易政策。川普在會上拍板要對額外2000億美元大陸進口商品加徵關稅，但官員暫時押後宣布決定，因為要先根據先前公聽會收到的公眾意見，調整關稅清單。

去年美國從大陸進口價值5050億美元的商品，今年7月6日、8月23日，美國先後對大陸價值340億美元、160億美元商品加徵25％關稅。美方接著計畫對2000億美元大陸商品徵稅，並於8月下旬舉行公聽會；川普更於9月8日宣稱要對價值2670億美元的大陸商品加徵關稅，意謂所有大陸出口到美國的商品都將被加徵關稅。

美商牌照 陸方凍結

對於雙方僵局難解，美國前商務部長古鐵雷斯日前接受美國CNBC訪問時建議，陸美貿易爭端宜採取私下協商的方式化解。他指出，若美國對所有進口大陸貨品開徵關稅，對大陸經濟影響將會非常巨大，但當大陸經濟增長放緩時，美國將會後悔。

另外，儘管美陸有意重啟新一輪談判，但近日雙方氣氛不睦。除了美方頻頻加碼向陸方叫陣，陸方也於11日以美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決，向WTO申請授權對美國實施每年70億美元的制裁，市場也傳出大陸已暫停美商在金融服務與其他行業的牌照申請。

(中國時報)