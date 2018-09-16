佛羅倫斯肆虐南北卡 影響250萬人

2018年09月16日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

大西洋怪獸颶風「佛羅倫斯」雖已減弱為熱帶性風暴，但仍在美國東南岸的北卡羅萊納州與南卡造成災難性洪災。光是北卡，就有2.2萬人疏散至緊急避難所。高達250萬人受影響，飽受停電之苦。颶風至今已釀5死，包括一對被大樹壓死的母女。

北卡州長庫伯警告，佛羅倫斯未來幾天仍會持續發威，帶來的大雨堪稱千年難得一見，幾乎沒有一個郡也沒有任何一個人不會受其影響。

佛羅倫斯14日在北卡登陸後，繼續以時速7公里緩慢向南卡的麥特爾灘（Myrtle Beach）挺進。國家颶風中心（NHC）警告，北卡、南卡及維吉尼亞州部分地區未來幾天應慎防災難性的突發洪災及河水氾濫。三州約170萬人已自願或強制撤離，其中北卡約2.2萬人暫住避難所。

登陸點在北卡州威明頓（Wilmington），不只路面淹水，路牌、路樹與電線桿被強風吹得東倒西歪，還可聽到變電箱爆炸聲四起。在傑克森維爾，救難人員漏夜從倒塌的汽車旅館救出超過60人；居民人數約3萬的古鎮新伯恩市因河水氾濫，全區淪為水鄉澤國，救難人員出動救生筏營救受困居民。

佛羅倫斯在北卡已造成5人死亡。威明頓警方表示，一棵大樹被強風吹倒壓垮一戶民宅，導致屋內母女喪生，父親受傷送醫。還有一男子在處理發電機時，疑因觸電致死。有人則趁火打劫，至少4人因搶店舖而被捕。

北卡部分地區降雨量逾60釐米，庫伯形容這是「千年一遇」的雨量。NHC警告，未來幾天，北卡與南卡可能降下76-102釐米的雨量（相當於雨水在地面累積了76-102cm高），多達1000萬人會受影響。

佛羅倫斯中心已進入南卡，部分地區水位據稱已高達3公尺，約13萬戶停電。

白宮表示，總統川普將在下周前往颶風災區視察，稱「他的行程決定後，將不會對任何救援或重建工作造成影響。」

北卡為美國菸草產地，南卡是金融、科技、製造業、運輸業重鎮，颶風路徑上逾4千家製造與物流業者恐受衝擊，財物損失可觀。

(中國時報)