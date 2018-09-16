央視報導 陸破獲百起台諜案

央視報導，宣稱拘捕許莉婷等一批台灣間諜。（摘自央視）

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中國時報
／北京台北報導

大陸央視15日以大篇幅專題報導台灣間諜滲透策反赴台大陸學生，詳盡介紹三案例並曝光相關台灣軍情局人員個資，其中一名陸生與年長16歲的女情報員發生關係，「越陷越深」，被該專題片頭喻為「看不清的迷霧，逃不掉的陷阱」。

央視報導，大陸國安機關部署開展「2018雷霆行動」，先後破獲百餘起台灣間諜案件。報導稱，近來台灣間諜情報機關，瞄準大陸赴台青年學生群體，尤其集中在國防科工專業學生，多次取得航空航天領域相關情資，「採取金錢收買，感情腐蝕，色情引誘以及網路勾連等多種方式，極力向祖國大陸滲透，大肆策反發展人員，布建間諜情報網絡，嚴重損害兩岸和平發展大局，嚴重危及國家安全和利益。」

陸委會發言人邱垂正指出，大陸過去也有類似的公開報導，這種宣傳對兩岸關係的良性互動沒有任何幫助。他呼籲陸方勿以政治手法操作，以子虛烏有情節栽贓，阻撓陸生來台。

15日是大陸全民國防教育日，央視規畫揭露台諜系列報導於15到17日播出，之前還下發通知到機關學校，提醒大家觀看。昨晚全大陸新聞聯播前情提要了台諜對大陸極力滲透，緊接著「焦點訪談」節目，以專題介紹三個破獲個案。

報導稱，18歲陸生小哲，赴義守大學交流時結識「許佳瀅」，之後相約旅行，許女對小哲照顧有加，兩人發生了關係，在小哲回大陸時，許女要求小哲拍下學習內容「讓我們彼此作對方的眼睛」，小哲提供了許女近百分國防科工情報，也得到了4萬5000元人民幣報酬。之後揭露許女本名許莉婷，是軍情局間諜，與小哲相差16歲。

另兩個例子，是就讀政治科系的大陸女生小劉，到淡江大學交換，被「陳小自」搭訕後屢屢招待，後來他要小劉找熟人，到某個航展拍些資料，才被揭穿他是情報局間諜陳泰宇。此外，是陸生小陸被台諜「林慶哲」搭上線，要他提供航空航天類訊息，當作兼職賺外快，後來也查出他本名林家輔。

(中國時報)

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