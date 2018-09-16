馬納福認了通俄門 願轉汙點證人

美國總統川普的前競選總幹事馬納福。（路透）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普的前競選總幹事馬納福，14日與調查川普團隊「通俄門」案的特別檢察官穆勒達成認罪協議，承認串謀詐騙美國和妨礙司法等控罪，並同意配合穆勒對川普團隊有否勾串俄羅斯以影響美2016年總統大選的相關調查，以換取撤銷若干控罪、減輕刑期。觀察家認為，馬納福此舉或將引發「滾雪球效應」，促使更多的通俄門調查對象與穆勒合作。

穆勒掌握川普競選團隊這位核心成員的配合後，無疑在通俄門案調查上更添勝算。根據認罪協議，馬納福若知悉川普團隊任何違法作為，必須通盤告知穆勒，否則他將不能獲得撤銷部分控罪、降減罪刑。

美前聯邦檢察官維嘉女士說：「這對川普絕對是一場噩夢。」美前聯邦檢察官艾普納則稱：「川普總統已面臨生存威脅。」法律專家指出，馬納福的合作或將對穆勒調查「川普家族涉案成員」具有某種價值。

69歲、共和黨籍的馬納福在持續數個月堅稱清白後，終於就串謀詐騙美國與防礙司法等控罪，向華府的法庭表明：「我認罪。」他的刑期將減為最高10年有期徒刑，而其價值數百萬美元的4筆房地資產，以及銀行帳戶款項和壽險保單，也將被收繳國庫。

馬納福曾在2016年6月出席川普大樓一場俄羅斯代表與川普高階競選幹部間的會議，與會者包括川普長子小川普、川普女婿庫許納等人，他們意在從俄方取得不利於川普民主黨籍對手希拉蕊．柯林頓的黑材料。

在馬納福決定配合通俄門案調查不到一個月前，川普長年合作的前私人律師柯恩也與聯邦檢察官達成認罪協議。

對於通俄門案調查的最新發展，白宮發言人亟欲撇清川普與此事的關係，強調馬納福認罪「與總統無關，與他成功的2016年總統選戰無關，完全不相干」。雖然川普數周前剛宣稱馬納福是個「勇敢的人」，不會因為在維吉尼亞州的另案審判被定罪，而「編造故事以達成認罪協議」。

日前維吉尼亞州聯邦法院陪審團認定馬納福，與親俄勢力串謀洗錢等18項罪名中8項成立。他是第一位遭穆勒起訴及首位被定罪的被告。外界解讀是穆勒的首勝，也讓川普聲稱穆勒調查是「獵巫」的說法不攻自破。

(中國時報)

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