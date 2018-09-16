新北市土城區－月餅外酥內軟

2018年09月16日 04:10 中國時報 （吳岳修）

新北市土城區「格麥蛋糕麵包店」的西瓜酥月餅，口味與造型別出心裁，外型小巧精緻宛如縮小版的西瓜，可愛到讓人捨不得咬下，獨特抹茶外皮、紅麴（紅西瓜）與薑黃（小玉西瓜）牛奶內餡，吃進嘴裡清爽獨特，還兼顧養生功效，如果吃膩傳統月餅，不妨試試西瓜月餅。

說到西瓜總給人清涼、爽口、甜美感覺，老闆構思獨創大紅西瓜和小玉西瓜造型的西瓜酥，小巧可愛又特殊的外表，讓人看了有種療癒愉快的感覺，不管是大人小孩都喜愛，自用送禮兩相宜。

店家製作西瓜酥選材與程序都極為講究，只選用進口奶油，大紅西瓜餡料加入樹林特產的養生紅麴，製成紅麴牛奶內餡，小玉西瓜的黃肉餡則是混入薑黃和帕馬森起士粉，西瓜餅皮以進口抹茶粉製成，再用棉線沾上竹炭粉印成西瓜條紋，並以黑芝麻點綴成西瓜仔，皮與內餡間的白肉部分則是低糖白豆沙，造型唯妙唯肖。

店家表示，西瓜酥的製作工法相當複雜，從零到有至少要經過12道手續，成品皮酥餡香，加上顧及現代人不愛吃太甜，製作時已適時將糖度減半，要讓人吃起來口感清爽不甜膩。西瓜酥月餅推出後廣受好評，2016年還獲衛福部選為全國健康烘焙大賽第1名金健獎，另獲民眾票選為新北市10大伴手禮第1名。

地址：新北市土城區延吉街234號

電話：（02）82732228

營業時間：上午6點半至晚間11點

售價：招牌西瓜酥月餅1條3顆139元

(中國時報)