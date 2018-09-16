酸甜梅子酥 吃餅也能分享愛

2018年09月16日 04:10 中國時報 黃國峰 ）

瑪利亞基金會推出中秋月餅禮盒，每盒10入，有梅子酥、棗泥蛋黃、地瓜黑糖麻糬、小月娘共4種口味。 （黃國峰攝）

台中市瑪利亞社會服務基金會（愛心家園）推出月餅禮盒已25年，每年均會推出精緻月餅禮盒，為機構籌募社福基金，今年推出的月餅禮盒共4種口味，有口感綿密的棗泥蛋黃、酸酸甜甜的梅子酥、招牌的小月娘餡月餅，還有小朋友很喜歡的地瓜黑糖麻糬月餅，一盒10粒配上自產的香草茶或嚴選咖啡包，還有牛軋糖，既好吃又能做愛心，一舉兩得。

梅子酥是小月娘月餅的餡再加上烏梅餡，中間包入1顆去子的Q梅，需要人工去籽，又要維持梅子的完好，做起來相當費工；地瓜黑糖麻糬月餅則是台灣地瓜加上黑糖麻糬，很受小朋友歡迎，加上油酥油皮，明顯的酥皮，口感層次豐富。

值得一提的是隨機內附的香草茶包，是瑪利亞青年以有機堆肥栽種的香草植物，經過低溫烘培製成，香氣獨特又順口。咖啡包則是挑選有公平交易或保護環境背景的精品莊園咖啡豆，研磨後以氮氣封存，風味甘醇。

地址：台中市南屯區東興路一段450號

電話：（04）2471-3535分機1166、1167、1168，僅接受電話或傳真預約

營業時間：上午8點至下午5點，周六、日休息

售價：1盒450元、20盒以上每盒430元、50盒以上每盒410元；20盒以下另收運費155元、20盒以上免運費

(中國時報)