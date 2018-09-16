求新求變 堅果入餡養生美味

李孟穎接棒近90年歷史的老字號「光正堂」餅店，在台式傳統月餅加入新意。（廖素慧攝）

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中國時報

嘉義市「光正堂餅店」創立於日據時代，台灣人接手經營後開始製作傳統台式喜餅、中秋月餅，第3代負責人李孟穎求新求變，在古早味月餅裡加入養生觀念，用堅果類食材，把大月餅變成小月餅，吃美味沒負擔。

光正堂是日本人創立於1929年的老店，原本在中山路噴水圓環附近，後來搬遷至北興街，專門製作和菓子，生意相當好，台中豐原人陳成淮受雇為和菓子師傅，光復後向國民政府買下此店所有權，並開始製作台式糕餅、喜餅、壽桃，兒子陳石清接棒營運多年，再交棒給妻家的侄女李孟穎。

李孟穎母親是光正堂現任師傅，母女倆一起經營近90年的老字號餅店，中秋月餅是每年必做應景糕餅，傳統台式月餅、蛋黃酥、養生月餅都有。

李孟穎說，綠豆椪、魯肉豆沙、杏仁水晶是招牌的古早味月餅，因應年輕人喜好也有創新口味月餅，如純素食口味的月餅，在伍仁裡加入杏仁條、南瓜子、腰果、芝麻、核桃等堅果，也有改良式的月餅放入蔓越莓、葡萄乾等乾果。

李孟穎說，月餅皮相當費工，以中筋麵粉、植物油揉製，一層麵粉一層油，3捲3擀的揉工，再靠師傅純熟烘焙技術烤出層次分明的酥皮，絕對好吃。

地址：嘉義市西區北興街200號。

電話：（05）2910139。

營業時間：周一至周六上午9點至晚間7點半、周日上午9點至下午3點，不定期公休

售價：魯肉豆沙月餅45元、堅果月餅40元、烏豆沙月餅35元

(中國時報)

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