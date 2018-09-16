牛蒡打汁揉製成皮 香氣濃郁

2018年09月16日 04:10 中國時報 潘建志 ）

誰說月餅餡只能用魯肉、豆沙、蛋黃製作？屏東市歸來地區盛產牛蒡，「糕點家烘焙坊」老闆陳義恭以家鄉特產製作出牛蒡麵包、牛蒡沙琪瑪、牛蒡太陽餅等，牛蒡月餅則是應景限時產品，只有中秋節前後才烘製，以新鮮牛蒡製成的月餅風味醇濃，好吃又健康。

38歲的陳義恭國中畢業後，到高雄伯父的店裡學習做麵包，之後到各麵包店及大廠工作，學得一身好功夫。5年前回到老家創業，深知必須有特色產品才能吸引客人，因歸來盛產牛蒡，決定投身研發。

他說，歸來的沙質土壤富含磷酸質，長出的牛蒡肉質極佳、香味濃厚又極富營養，他最先研發的牛蒡麵包困難度最高，花了1年半才成功，頗受客人好評，之後又陸續開發各式牛蒡相關產品。

牛蒡月餅則是中秋限時產品，他將牛蒡切片後打成汁，以絲襪過濾分離汁渣，將汁加入麵粉中揉製成皮，富含纖維的渣則加入綠豆泥中製作成餡，讓整顆月餅充滿濃濃的牛蒡香氣，吃起來香酥爽口、甜而不膩，又健康營養，因完全不添加防腐劑以常溫保存，最多只能放4天。

由於目前沒有門市，他想讓顧客嘗用最新鮮的糕點，所以採預約制；所有產品都以新鮮食材製作，因此最好是提前3天預訂。

地址：屏東縣屏東市歸仁路63-15號

電話：0989048531

營業時間：採預約制，周日公休

售價：牛蒡月餅單顆35元，禮盒則有6顆裝、10顆裝

(中國時報)