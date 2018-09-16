藍綠交鋒 侯友宜重炮回擊

國民黨新北市長參選人侯友宜（右一）出席「運動I台灣─觀摩表演大賽」，受到民眾夾道歡迎。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

前促轉會副主委張天欽言論持續延燒，藍綠兩黨新北市長參選人15日再度隔空交火，蘇貞昌痛批，「最應該反省的就是侯友宜！」侯友宜則反諷，「促轉會的人為什麼會淪為東廠、作政治的打手，要有一個反省的能力。」雙方你來我往，火力十足。

批執政黨要有反省機制

蘇貞昌15日行程滿滿，連趕7個行程，媒體持續關注張天欽「侯友宜是轉型正義最惡劣的例子」的言論。蘇貞昌指出，爆料者在臉書明白地指出，侯友宜當年對異議者非人性對待，不管是上級決策，還是他自以為是，經過這樣還不反省，很不足取。「這一段不曉得侯友宜看到了沒？」

蘇貞昌痛批，侯友宜一直做選舉操作，只算計著自己的選舉利益，對整件事情最沒資格講話的就是侯，最應該反省的就是侯，促轉會就是要轉型正義、還原歷史、澄清真相，給受迫害者一個公道，給台灣社會一個真相。

侯友宜15日同樣行程滿滿，連趕多個行程，針對蘇評論，侯友宜重炮回擊，「我不會選舉，也不會操作選舉，事情發生了，最重要的是促轉會的人為什麼會淪為東廠、作政治的打手，要有一個反省的能力。」

侯友宜表示，促轉會現在淪為東廠，執政黨要有反省機制能力，台灣才更有動力往前走，反省不是單純只是一個報告，整個執政團隊要去思考，怎麼樣去反省，讓台灣人民有信心。

談鄭南榕 侯:問心無愧

侯友宜說，參選前，民進黨把他當成英雄、人才，不斷鼓吹他參選嘉義縣長、台中市長，以前認為他辦的案子沒有問題，但現在民進黨一直說這些都是不對的，用這個來攻擊我，社會是非是這樣說的嗎？「替綠營參選就沒問題，沒代表參選就變不對，是非跟道理不是這樣的！」

另外，侯友宜也提到，「謝謝吹哨者有勇氣站出來」，關於鄭南榕事件，自己內心坦蕩蕩、問心無愧。

(中國時報)

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