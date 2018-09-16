藍軍大咖 力挺徐耀昌、許明財

2018年09月16日 04:10 中國時報 陳慶居 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

前國民黨主席吳伯雄（左），為新竹市長參選人許明財站台時強調，國民黨要團結才有機會。（徐養齡攝）

國民黨徵召競選連任的苗栗縣長徐耀昌，15日成立苗栗市競選總部擂響戰鼓，會場旗海飛揚、「凍蒜」聲響徹雲霄。前任正副總統馬英九、吳敦義及前立法院副院長洪秀柱3位前現任黨主席，先後為徐耀昌伉儷披彩帶、致贈「一馬當先」木雕，祝徐馬到成功高票連任。

吳敦義、洪秀柱及馬英九，稱讚徐耀昌爭取南庄及三義獲國際雙慢城認證，大力推動觀光發展、招商引資和基礎建設都成果亮麗，尤其力晶及台積電相繼籌備設廠，各可增加逾2000個工作機會，在農業、教育、宜居各方面都有優異施政。

馬洪吳3任先後站台

馬英九與前立法院長王金平，稱讚徐耀昌治縣有方，把財政轉虧為盈、化危為安，雖然還負債纍纍，但經常帳已有盈餘，馬不忘用客家話與鄉親拉近距離，為徐拉票。

團結拚綠地轉藍天

黨主席吳敦義進場前，未回應有無邀請前縣長劉政鴻出席，凝聚黨內向心力問題，但他在致詞時肯定劉政鴻優秀政績、高票連任，而徐耀昌4年來政績也優秀，希望鄉親也全力支持他連任，頗有以尊劉方式化解徐、劉心結意味。

無獨有偶，再披藍袍上陣的前新竹市長許明財，15日也成立競選總部，誓言要一雪前恥，「團結才有機會！」大老吳伯雄、吳敦義及王金平，先後到幫許站台，3人異口同聲為許明財背書，吳敦義更肯定許的領導能力，相信他會為新竹擘劃嶄新的未來，希望11月24日能讓新竹市綠地再現藍天。

新竹市長選戰目前呈現三強鼎立局面，國民黨派出許明財上演王子復仇記，民進黨籍市長林智堅挾高人氣嚴陣以待，炮火不斷的無黨籍謝文進伺機見縫插針，力拚民調升溫的許明財昨率先成立競總，以行動贏回正藍軍選民的青睞。

(中國時報)