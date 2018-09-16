胡盧站台 挺陳文政、楊正中

前台中市長胡志強（右二）15日站台力挺市議員楊正中，稱讚他不只是「議會大炮」，往後繼續努力成為問政「核彈級議員」。（盧金足攝）

友善列印
中國時報
／台中報導
國民黨北區市議員參選人陳文政（左）15日競選總部成立，同黨市長參選人盧秀燕（左二）致贈菜頭（好彩頭），預祝高票當選。（張妍溱攝）

國民黨台中市議員楊正中、北區市議員參選人陳文政，15日均成立競選服務處，前台中市長胡志強、國民黨台中市長參選人盧秀燕等站台力挺。胡志強稱讚楊正中往後繼續努力，成為問政「核彈級議員」；盧秀燕與陳文政提出聯合政見，共同爭取民眾支持。

議會大炮 升級核彈

曾擔任市議會國民黨團書記長的楊正中成立競選服務處，胡志強、盧秀燕、立委江啟臣、顏寬恒等都到場。盧秀燕強調，楊正中是議會「問政悍將」，他提的政見，若她當選市長，都會一一兌現；胡志強稱讚楊正中不只是「議會大炮」，繼續 努力將成為問政「核彈級議員」。

江啟臣、顏寬恒強調，楊正中為市民爭取權益，全力支持讓他在議會為市民發聲。楊正中則表示，服務初衷永遠放在心上，擔任民意代表勤於任事、認真問政，絲毫不敢怠懈，要讓西屯區不斷進步。

前副議長陳天汶的女婿陳文政也成立競選總部，盧秀燕致贈菜頭表示，自己在北區服務20多年，看著陳文政與岳父、前副議長陳天汶，倆人服務選民，大家一定要支持。盧、陳並提出包括恢復老人健保補助、調降地價稅和市民持身分證花博免費入場等聯合政見。

承接岳父志 一起服務

胡志強親自為陳文政披上彩帶，宣布擔任競選總部榮譽主委。他說，他與陳天汶是老朋友，陳天汶熱心公益，曾擔任團體理事長、總幹事等職務，對地方出錢又出力，孝順的陳文政常跟岳父一起服務，相信陳以岳父為榜樣，未來若進入議會，表現會更傑出。

(中國時報)

藍軍大咖 力挺徐耀昌、許明財 韓國瑜助黃敏惠固眷村票

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。