胡盧站台 挺陳文政、楊正中

2018年09月16日 04:10 中國時報 盧金足 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

國民黨北區市議員參選人陳文政（左）15日競選總部成立，同黨市長參選人盧秀燕（左二）致贈菜頭（好彩頭），預祝高票當選。（張妍溱攝）

國民黨台中市議員楊正中、北區市議員參選人陳文政，15日均成立競選服務處，前台中市長胡志強、國民黨台中市長參選人盧秀燕等站台力挺。胡志強稱讚楊正中往後繼續努力，成為問政「核彈級議員」；盧秀燕與陳文政提出聯合政見，共同爭取民眾支持。

議會大炮 升級核彈

曾擔任市議會國民黨團書記長的楊正中成立競選服務處，胡志強、盧秀燕、立委江啟臣、顏寬恒等都到場。盧秀燕強調，楊正中是議會「問政悍將」，他提的政見，若她當選市長，都會一一兌現；胡志強稱讚楊正中不只是「議會大炮」，繼續 努力將成為問政「核彈級議員」。

江啟臣、顏寬恒強調，楊正中為市民爭取權益，全力支持讓他在議會為市民發聲。楊正中則表示，服務初衷永遠放在心上，擔任民意代表勤於任事、認真問政，絲毫不敢怠懈，要讓西屯區不斷進步。

前副議長陳天汶的女婿陳文政也成立競選總部，盧秀燕致贈菜頭表示，自己在北區服務20多年，看著陳文政與岳父、前副議長陳天汶，倆人服務選民，大家一定要支持。盧、陳並提出包括恢復老人健保補助、調降地價稅和市民持身分證花博免費入場等聯合政見。

承接岳父志 一起服務

胡志強親自為陳文政披上彩帶，宣布擔任競選總部榮譽主委。他說，他與陳天汶是老朋友，陳天汶熱心公益，曾擔任團體理事長、總幹事等職務，對地方出錢又出力，孝順的陳文政常跟岳父一起服務，相信陳以岳父為榜樣，未來若進入議會，表現會更傑出。

(中國時報)