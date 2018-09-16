韓國瑜助黃敏惠固眷村票

韓國瑜（左）拉著黃敏惠的手，到經國新城固票。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜15日陪同該黨嘉義市長參選人黃敏惠，連跑2個眷村固票，他以眷村子弟、當立委時促成眷村改建，向榮民及眷屬喊話「團結、集中選票」支持國民黨唯一提名的黃敏惠。

要合力拚經濟起飛

韓國瑜對精忠新村、經國新城的眷屬搏眷村感情，他說，當立委時他秉持眷村人「不服輸」的精神，以1敵20，單打獨鬥力抗綠營大軍，促成眷改條例法案3讀通過，黃敏惠執政嘉義市期間全力推動眷村改建，才讓眷村有新面貌。

黃敏惠網路直播與韓國瑜開講，韓國瑜提出「政治給台北去搞，南台灣要拚經濟」，高雄、嘉義雙城攜手推觀光、拚經濟，他說，南台灣要告別意識型態，翻轉南部的經濟力。黃敏惠則說，嘉義市和高雄市要組「國際隊」打世界盃，拚經濟起飛。

再把嘉義市贏回來

黃敏惠表示，她任內積極招商引進大型企業，創造商機與就業機會，舉辦大型活動提高嘉義能見度，讓經濟快速成長，2014年營利事業銷售額高達2259億，但涂市長接任後，經濟大幅衰退，3年總共減少581億，嘉義市每2天就少賺1.06億。

韓國瑜、國民黨藍天志工團總召集人蔡令怡出席國民黨嘉義市黨部婦團志工後援會成立大會，黃敏惠為各後援會授旗，蔡令怡疾呼「再把嘉義市贏回來」。

涂醒哲競選總部總幹事陳茂松反駁說，嘉義市政府建設處的統計，106年全市的商業登記資本額、營利事業家數、公司登記資本額與勞動力參與率均創新高，2015至2017年平均稅收約28.5億元，每年平均稅收比以前多約2.5億，湖子內區段徵收提早配地，房產交易熱絡，土地增值稅增加。

(中國時報)

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