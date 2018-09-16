八里文旦柚 稱霸新北

2018年09月16日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

中秋節將至，新北市文旦柚評鑑結果日前出爐，八里區的文旦柚囊括特等、3個頭等、甜柚王等5項大獎成最大贏家，八里區農會昨起一連2天於左岸永續環境教育中心前廣場舉行展售會，邀民眾選購優質文旦柚、品嘗創意柚香下午茶，吃好柚、度中秋。

新北市文旦柚展售會15、16日於八里左岸永續環境教育中心前廣場舉行，新北市長朱立倫昨天下午到場頒發新北文旦柚評鑑比賽特等獎，現場也當起銷售員推銷八里文旦柚。

朱立倫表示，新北市文旦柚種植面積450公頃，產區主要集中於八里、淡水、林口等區，其中以八里區種植225公頃面積最大，產量約占全市6成，歡迎民眾選購品嘗。

獲頒新北文旦柚評鑑特等獎的農友黃阿發從事文旦柚種植已30年，上次榮登新北柚王是15年前，他說，很高興再次獲獎，照顧文旦柚樹就像顧小孩，一定要每天到園裡看看才安心，謝謝市府、農會以及老客戶支持，讓他有信心種出品質更好的文旦柚。

八里文旦柚今年囊括新北市評鑑的5項大獎，八里區農會理事長蔡秋煌說，八里因面臨台灣海峽，有豐富的海風鈉離子，加上觀音山火山土壤岩和充足的日照，因此所產的文旦柚吃起來不僅口感Q彈、果肉香甜，酸甜比更是恰到好處。

蔡秋煌也說，近2、3個月文旦柚成熟期天氣晴朗、少雨，因此今年文旦柚品質更勝往年，民眾購買文旦柚時，應挑選果皮光澤、油胞細緻、果形成紡錘狀、拿起來帶有扎實感的果實，就能品嚐到最棒的文旦柚。

(中國時報)