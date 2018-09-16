機捷延伸線動土 挨批選舉造勢

2018年09月16日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

機場捷運延伸線計畫中壢站暨鐵路地下化先導工程15日舉辦動土典禮，機捷A22老街溪站預計2021年通車，A23中壢車站則預計2025年完工。對此國民黨桃園市長參選人陳學聖批評，根本就是選舉造勢，看不到實質作為。

行政院長賴清德表示，中央與地方將共同投入約2345億元，協助桃園市完成鐵路地下化、機場捷運延伸線及捷運綠線等相關交通建設，讚桃園市長鄭文燦為桃園長期發展目標積極推動鐵路地下化，勢在必行。

鄭文燦則說，機捷全長約51公里，其中延伸中壢段約2公里，將設置A22老街溪站、A23中壢車站，總經費約138億元。15日的動工就像是1把鑰匙，將打開由機捷、捷運綠線、鐵路地下化等3鐵共構的中壢新站。

鄭文燦指出，行政院於去年7月核定鐵路地下化可行性報告，將桃園、內壢及中壢等車站更新，桃園段也增設國際路站、桃園醫院站、中原大學站及平鎮站等4個車站，加上埔心、富岡及楊梅等，未來桃園總計有10個鐵路車站。

對此陳學聖痛批：「宛如一場騙局！」直指A23站中壢站跟台鐵地下化共構原本就要有前置規畫，何須再辦先導工程動土典禮？他舉例，蓋房子前需要整理空地，難道還要辦清理地上雜物的先導工程嗎？

陳學聖又說，機捷延伸工程原本預計今年通車，卻延宕到2028年才通車，造成中壢中正路交通壅塞，難道舉辦先導工程動土典禮，就能解決民眾困擾？批評只為選舉做秀而已。

桃園市新聞處長張惇涵回應，市府不斷督促交通部要進度加速，陳學聖沒幫忙就算了，還選擇謾罵與唱衰，感嘆桃園的立委「專心杯葛桃園的建設」、「努力唱衰桃園的建設」。

環保署長李應元15日也到新竹火車站前，和新竹市長林智堅宣導菸灰菸蒂不落地，並為以菸蒂製作裝置藝術揭幕，強調台灣1年被丟棄的菸蒂超過100億根，每菸蒂至少需耗費20年才能在環境中分解，籲共同為維護環境健康及衛生努力。

(中國時報)