機捷延伸線動土 挨批選舉造勢

行政院長賴清德15日出席機場捷運延伸線計畫中壢站暨鐵路地下化先導工程動土典禮。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

機場捷運延伸線計畫中壢站暨鐵路地下化先導工程15日舉辦動土典禮，機捷A22老街溪站預計2021年通車，A23中壢車站則預計2025年完工。對此國民黨桃園市長參選人陳學聖批評，根本就是選舉造勢，看不到實質作為。

行政院長賴清德表示，中央與地方將共同投入約2345億元，協助桃園市完成鐵路地下化、機場捷運延伸線及捷運綠線等相關交通建設，讚桃園市長鄭文燦為桃園長期發展目標積極推動鐵路地下化，勢在必行。

鄭文燦則說，機捷全長約51公里，其中延伸中壢段約2公里，將設置A22老街溪站、A23中壢車站，總經費約138億元。15日的動工就像是1把鑰匙，將打開由機捷、捷運綠線、鐵路地下化等3鐵共構的中壢新站。

鄭文燦指出，行政院於去年7月核定鐵路地下化可行性報告，將桃園、內壢及中壢等車站更新，桃園段也增設國際路站、桃園醫院站、中原大學站及平鎮站等4個車站，加上埔心、富岡及楊梅等，未來桃園總計有10個鐵路車站。

對此陳學聖痛批：「宛如一場騙局！」直指A23站中壢站跟台鐵地下化共構原本就要有前置規畫，何須再辦先導工程動土典禮？他舉例，蓋房子前需要整理空地，難道還要辦清理地上雜物的先導工程嗎？

陳學聖又說，機捷延伸工程原本預計今年通車，卻延宕到2028年才通車，造成中壢中正路交通壅塞，難道舉辦先導工程動土典禮，就能解決民眾困擾？批評只為選舉做秀而已。

桃園市新聞處長張惇涵回應，市府不斷督促交通部要進度加速，陳學聖沒幫忙就算了，還選擇謾罵與唱衰，感嘆桃園的立委「專心杯葛桃園的建設」、「努力唱衰桃園的建設」。

環保署長李應元15日也到新竹火車站前，和新竹市長林智堅宣導菸灰菸蒂不落地，並為以菸蒂製作裝置藝術揭幕，強調台灣1年被丟棄的菸蒂超過100億根，每菸蒂至少需耗費20年才能在環境中分解，籲共同為維護環境健康及衛生努力。

(中國時報)

八里文旦柚 稱霸新北 馬台中掃街 批促轉會是多餘的

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。