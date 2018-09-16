國寶柯象木乃伊 返大埤

2018年09月16日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

台灣博物館收藏的百年國寶柯象木乃伊，15日再次回到故鄉雲林大埤鄉，信眾、陣頭移師到斗南果菜市場迎駕，一路歡天喜地迎接這位真人真事的帝爺公回到北極殿，和以1萬1700多張信眾簽名的壽金形塑而成的年輕柯象金尊一起安座，庇護村人左右。

柯象金身再度回大埤，村民信眾出動大批陣頭前進到斗南迎駕，一入大埤大德村沿途家戶設香案膜拜，熱鬧滾滾。

「小心！小心！」柯象被封在木箱內，廟方和台博館人員雇用吊車將木箱吊上2樓的柯象文物館，接著小心翼翼地將柯象抬挪進內安座，大批信徒爭睹。

北極殿主任委員吳茂崧帶領上千民眾團拜，他指出，先前依帝爺公指示聘請工藝師耗時7個月，用壽金、石灰及糯米雕塑高近3尺的柯象年輕樣貌的神尊，和柯象肉身金尊同步安座，肉身金尊將駐駕該殿9個月後再返回台博館。

北極殿解說員陳信慶說，柯象原為採藥師，100多年前迎請玄天上帝到大德村安奉，後來建廟為北極殿，是台灣現存最早的肉體金身，肉身已成乾燥的棕色外皮，該殿為永久保存金尊，特別打造恆溫恆溼神殿供奉。

柯象1879年34歲時坐缸化為金身木乃伊，被視為肉身菩薩，安座於北極殿供奉，1912年因有人以其金身名義號召抗日，金身被日方以「犯罪證據」扣押，從此消失百餘年，2011年被發現藏於台灣博物館倉庫內。

(中國時報)