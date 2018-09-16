被指鬥輸吳音寧 柯嘆沒辦法

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中國時報
／台北報導

身兼北市副市長、北農董事長的陳景峻14日宣布請辭董事長職務，北農常董張永成分析，陳請辭後，北市府有可能先丟掉常董席次、再丟董座位置，這場角力戰「柯文哲輸了」。柯文哲15日被媒體詢問時嘆氣的說：「那也沒辦法！」

陳景峻請辭北農董事長獲柯文哲同意，陳對外表示，自己身兼二職造成角色混亂，加上北農成為政治角力場，他認為自己請辭是較好的做法，但否認請辭與吳音寧引發的爭議有關，柯第一時間因到花蓮演講，一整天未接受媒體採訪。

柯文哲15日在台北出席活動，面對媒體追問北農議題，一改過去在北農議題上經常左批吳音寧、右打農委會，態度低調。

他表示，過去1年多以來，陳景峻提過辭呈好幾次，這次好不容易撐到總質詢完，大概也是心力交瘁、累了，而且好像問題也沒辦法解決，就好吧，讓他下去休息；至於接任人選，外傳北市府打算推派工務局長彭振聲，柯未正面否認，但強調要再跟農委會討論。

媒體追問，未來是否可能由農委會拿到董座位置，柯說，是有可能，但要再跟農委會討論。但當最後被問到，為什麼不是吳音寧下台而是陳景峻？是否與吳音寧的角力輸了？他竟嘆氣回說：「那也沒辦法！」

知情人士分析，北農主管機關是市場處，先前陳景峻是副市長卻又是北農董座，形成「產發局長監督副市長」的矛盾情況，現在若由彭振聲出任，層級較為一致，不過先前工務局、產發局曾因市場改建意見不同調，內部擔憂此舉會讓柯市府內訌搬上檯面，加上仍要與農委會斡旋，恐怕也是柯態度低調的原因。

(中國時報)

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