客家月光團圓音樂會 青農開唱

2018年09月16日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市客家事務局、桃園市客家文化基金會15日在新屋舉辦「客家月光團圓音樂宴」，讓民眾感受佳節氣氛。青年事務局則推出「青農開唱－FUN心夾菜」，讓青農擺攤，自我行銷，吸引不少民眾參加，更了解青農創業辛苦。

桃園市長、客家文化基金會董事長鄭文燦表示，客家月光團圓音樂宴首度與五星級的古華花園飯店合作，以「魚米茶香」為主題，結合在地客家菜餚，也邀請新屋唯一金曲歌王謝宇威、金曲雙料新秀金臂勾樂團等優秀年輕客家歌手演出。此外民眾可於16日至10月20日間，至古華花園飯店出示「2018桃園客家文化節」活動logo，可以6600元享用原價9900元的團圓宴料理。

青年事務局舉辦的「青農開唱－FUN心夾菜」則有巨型夾蔬果機主題區、DIY食農體驗區、青年展演X青農上菜區、味愛食堂公益區、青農好物市集區5個專區。擺攤的芭寶米農場業者胡真萍致力推廣桃園米，她說，桃園3號米屢屢獲獎，但許多民眾不知道，希望設攤讓民眾了解桃園米的好吃。另名青農、全家農牧場業者盧蔚瑋表示，農場飼養珍寶雞，因自己採放野飼養，成本比一般養雞高約6成，但珍寶雞口感佳，也僅在桃竹苗客家庄出現，又稱為客庄雞。此外自己研發滴雞精、皮蛋、蛋捲等，讓產品能長期行銷，獲得不少肯定。

(中國時報)