韓輔選李雅芬 陳挺致中、煥宗

國民黨高市長參選人韓國瑜（左二）15日替左楠區議員參選人李雅芬（中）站台，獻上包子及粽子，象徵包中。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導
民進黨高市長參選人陳其邁（中）扮演母雞角色，15日為市議員參選人陳致中（右）站台催票。（柯宗緯攝）

15日是吉日，藍綠選將紛紛成立競選總部，藍綠母雞也展翅護小雞尬人氣、拉抬選情。民進黨高市長參選人陳其邁15日為陳致中、簡煥宗等議員參選人站台，他笑說身為母雞的自己責任很大。國民黨高市長參選人韓國瑜則為李雅芬輔選，肯定李有25年幕僚歷練，絕對能勝任。

陳其邁說，自己是母雞帶小雞，責任壓力很大，強調自己是在地、最會溝通市長，大林蒲遷村案絕對會爭取最有利條件，盼支持他當選市長，延續綠色執政。擔任代理市長時，拆除鹽埕碼頭圍牆，促成港務公司與高市府合作契機，打卡熱點棧貳庫現在是網紅必拍。

陳致中則說，該區17人選8席堪稱超級戰區，坊間說他「穩上」，但面對老將，自己沒組織、資源，壓力更大。父親陳水扁雖關心選情，但目前沒規畫會站台，畢竟要選的人是自己，唯有努力才能獲選民認同。

左楠區議員參選人李雅芬昨早舉辦左營服務處成立茶會，預定1000多人參加，最後考量強颱山竹環流恐帶來豪大雨顧及安全，決定取消。昨雖飄細雨，300多位支持者到場支持，韓國瑜、立委黃昭順等人也出席力挺。

韓國瑜獻上包子及粽子給李雅芬，象徵「包中」好彩頭。他說，李雅芬育有5個小孩是相當不起母親，她也擔任25年助理，擁有至高服務熱忱，最熟悉政治運作，相信當選後一定是最優質市議員。他也呼籲選民市長投韓國瑜，讓高雄成為經濟首都。

(中國時報)

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