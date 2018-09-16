星光橋親子健行 風雨生信心

汐止區區長徐開宇（左三）、許家班餅舖董事長許茂煌（左四）、議員廖正良（右三）、全大電視台副總郭世明（右二）到場為汐止星光橋親子健行活動民眾加油。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

用腳旺台灣系列活動列車15日駛到汐止區，在中國時報、萬通食品廠旗下「許家班餅舖」與議員廖正良服務處合辦下，邀請民眾與弱勢團體一起同樂，眾人沿基隆河畔健走，不僅有傳統美食鳳梨酥作為補給，還有管樂隊陪伴，雖天氣不穩，但眾人都強調風雨生信心，要繼續用腳旺台灣。

受到颱風外圍環流影響，北部地區天氣不穩定，仍抵擋不了民眾熱情，本次「用腳旺台灣系列－汐止星光橋親子健行活動」吸引不少人出席，從由星光橋起步沿著基隆河道健走，河道美景盡收眼底外，河道兩岸還有構樹、野桐、榕樹、綠竹、芒草等綠意，細雨中頗有一番意境。

眾人走到終點綜合運動場，不僅有滿滿「許家班餅舖」鳳梨酥作為補給，主辦單位也安排賀蘭管樂隊提供專業級演奏，讓健行民眾休息、品嚐鳳梨酥同時，也能聆聽享受樂揚美妙的音符。汐止警分局在現場「反毒宣導」。

主辦單位說，廖正良認真服務地方民眾，這次兒子廖先翔傳承參選，同樣對公益活動推廣不遺餘力，經常自發性舉辦賞花等各項健行活動。

「萬通食品廠」董事長許茂煌1990年到新北市汐止區創業，從原先經營鳳梨酥代工產業自轉型自有品牌「許家班餅舖」，更打下國際觀光客伴手禮票選第一名，至今已有28個年頭，對於這塊土地有著人親土親的認同感，這次合辦親子健行，讓民眾一同參與好吃又健康的行程。

(中國時報)

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