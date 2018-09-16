國道翻車 男女拋飛車外慘死

2018年09月16日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

中山高速公路苗栗公館北上路段，14日深夜發生翻車事故，白色轎車疑失控衝撞內側護欄，翻覆在內側及中線間車道，車體面目全非，車上2人雙雙被拋出車外，女爆頭趴臥中間車道、男躺在內側護欄邊，當場慘死。後方2輛車閃避不及遭池魚之殃，15日續有1輛大貨車自承側邊擦撞到車尾。

國道警方調查，翻車事故發生於14日深夜11時45分，白色轎車是卓姓女子代無照駕駛的43歲張男租來，張載著26歲孫姓女子上路，沒想到共赴黃泉。因張男、孫女年齡差距不小，有一說他們是一般友人，另一說為男女朋友。

孫女雙親15日上午面出面指認遺體、向警方表示，長女曾未婚生子，平時在新竹及桃園一帶打零工維生，已近半年未聯絡，但不知次女將姊姊通報為失蹤人口，也不確定女兒跟張男關係。張男則由哥哥出面指認確定身分，指弟弟與家人失聯且久未返家，過去曾因毒品案頻繁進出監獄。

據後方林姓、陳姓2名駕駛表示，他們看到該輛白色轎車時，已翻覆四輪朝天橫陳中線及內側車道之間，欲閃避已來不及，相繼衝向內側碰撞護欄，而其中1輛前輪則被散落碎片和零件刺破，所幸人沒受傷。

國道第二大隊交通組長張弘杰表示，翻車事故原因尚待調閱相關行車影像及比對跡證始能釐清，不過從現場研判，不排除與事故車右後輪爆胎有關，也可能與其他車輛碰撞後失控。由於兩名死者都被拋出車外，研判未繫妥安全帶，但仍須採證及相驗調查後釐清。

(中國時報)