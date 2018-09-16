買不到蛋黃酥 怒男潑漆

臉書社團「大員林生活圈」15日在社團發動愛心公益活動，召集30名志工在烘焙教室裡現做1500顆「愛心蛋黃酥」，裝盒後將透過社福單位分送弱勢。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化市糕餅名店「不二家」蛋黃酥14日晚間遭人潑紅漆，店家低調清理後繼續營業，人潮從凌晨12點就湧現，甚至出現代排黃牛，現場兜售號碼牌，一張喊到1700元，訴求是當天就能親自拿到蛋黃酥，不必苦等代購到貨。

不二家之亂！一顆蛋黃酥售價40元，中秋節前兩周每人限購30顆，15顆禮盒裝售價600元，網路賣到900元至1300元，每天店外大排長龍，嚴重影響周邊住戶出入，警方多次接獲檢舉上門勸導業者敦親睦鄰、改善銷售方式，仍未見改善。

警方說，有詐欺前科的彰化市29歲許男到案供稱，前幾天趕打烊前要買，店家卻口氣很差說「賣完了！明天再來排。」為了洩憤，專程去台中市租車、買罐裝油漆犯案；因店家不願提告，依違反《社維法》函送法辦。

臉書社團「大員林生活圈」15日則由社友黃素梅，在號召社團30名志工，由知名烘焙老師林致仁、許家齊、邱怡瑛，義務指導志工製作、烘烤、裝盒，從中午忙到晚間，1500顆愛心蛋黃酥，將透過華山基金會、雲林家扶等單位，轉贈獨居長者、弱勢家庭享用。

社團版主「葡萄爺爺」賴義乾說，社團上個月發起「+1」愛心募捐，短短10天募得350份獨居老人中秋關懷禮，為華山員林天使站達到10萬5000元目標，這次又有社友延續公益精神，原預計號召16人、卻來了30人，愛心滿滿，顯示社群力量大。

(中國時報)

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