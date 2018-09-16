打張忠謀牌 蔡總統這回對了

2018年09月16日 04:10 中國時報 主筆室

據報導，總統府內定由科技大老張忠謀擔任本屆亞太經合會議（APEC）領袖特使，蔡總統日前特別頒發一等卿雲勳章，以表彰他對台灣半導體產業的貢獻。以張忠謀在科技界的地位及對台灣發展的貢獻，絕對是有資格代表台灣出席領袖高峰會的重量級人物。大陸是否接受張忠謀為代表，目前尚未可知，不過，蔡英文總統對益趨緊張的兩岸關係，採取審慎的應對策略，應值得肯定。

台灣外交處境在中國大陸打壓下，長期處於孤立劣勢，APEC是唯一能參與領袖高峰會的國際場合，但始終被限制在只能由經貿官員出席。最早在李登輝時代，李登輝想爭取親自出席或拉高特使層級都失敗，只能由經建會主委蕭萬長和江丙坤代表出席。其間另闢蹊徑改派海基會董事長辜振甫，希望打破兩岸為台海飛彈危機陷入的僵局，不過沒什麼效果。

陳水扁時期兩岸關係更加惡化，陳水扁想藉此進行政治角力，派前副總統李元簇擔任特使。大陸堅決不肯接受，我方於是缺席了高峰會。後來陳水扁改派中研院院長李遠哲、總統府資政林信義及科技大老張忠謀、施振榮，始終無法拉高出席者的政治層級。馬英九執政後兩岸關係融冰，前副總統連戰也連續5年擔任APEC特使，我國參與峰會的政治層級達到前所未有的高度，前副總統蕭萬長也曾再度出馬。

但這些空間隨著蔡英文勝選、兩岸關係惡化而消失。對特使人選，蔡英文既不想挑釁又不想只由經貿官員上場，於是請出反台獨的親民黨主席宋楚瑜。今年改派張忠謀，捨政治改走科技訴求，無論就人選還是兩岸策略來說，都是正面的決定。

事實清楚證明，只要對岸不點頭，台灣出席APEC的層級就不會有突破。唯有當兩岸關係改善、中方願意給台灣更多空間時，台灣才有較多的伸展舞台。今年蔡總統請出張忠謀擔任特使，完全不在政治上挑戰對岸，而以張忠謀在科技界的資歷，或者還能對力拚「2025中國製造」的中方提供些經驗與看法，相信中方亦會樂見，這算是相當謹慎而善意的舉動。

尤其值得肯定的是，蔡政府過去動輒對兩岸事件作膝射式激烈反應，諸如研擬不讓外航使用空橋、延緩金門通水典禮及屢屢放狠話嗆聲自爽等，最近兩岸因為薩爾瓦多斷交而益形緊張，邦交國只剩17國令台灣陷入空前危機，此時蔡總統的態度反而變得比較審慎。當美國國會議員提出挺台邦交的「台北法案」、國務院史無前例召回3個與台斷交國大使，蔡政府一改過去《國防授權法》和《台灣旅行法》通過時的洋洋得意，而是低調自制，在兩岸關係無限下跌時，蔡總統刻意不讓兩岸再發生新的對撞，顯然是有心把關係拉回到一個比較平穩正面的軌道。

美國的支持，對現在的台灣幾乎是唯一的憑藉，但它其實是脆弱、多變而很難依恃的。美國無法單方面改變國際格局，口頭再怎麼表達支持，也無法替台灣弄到一張世衛大會邀請函。國會通過友台法案，要怎麼做還是捏在行政部門手裡。召回3國大使，是為自家後院倒向中國而光火，並藉此警告其他國家，同時也憂慮台灣邦交暴跌後改變亞太現狀，為美國的戰略布局帶來變數。

總而言之，美國對台灣的態度和作法，是其總體國家戰略的一環，台灣常常只是籌碼或工具。台灣不能把命運全部寄託在美國，尤其美國正由喜怒無常自我中心的川普當家。近來很多國家因為川普太不可預測，於是自行尋求重建國際秩序的穩定，川普撕毀伊核協議後歐盟力圖彌補，日本首相安倍積極與中國對話，中國國家主席習近平首度出席俄羅斯的「東方經濟論壇」，中共解放軍更參加俄國的大規模軍演，都說明國際社會對美國信任降低及對川普戒心升高。

台灣必須更清楚地認清現實，不能一廂情願地幻想，更不能把生存寄託在和我們利益並不完全一致的美國或日本，而必須以智慧與勇氣作出正確的政策抉擇，台灣沒有暴虎馮河的本錢，蔡總統應該繼續以務實審慎的態度，積極為兩岸僵局尋求解套。

(中國時報)