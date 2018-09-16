2018年09月16日 04:10 中國時報 主筆室

張天欽召集促轉會，密謀攻擊侯友宜，民進黨祕書長洪耀福卻說「這只是練肖話」、「侯友宜怎唉這麼大聲」。這段睜眼說的瞎話，暴露民進黨依舊不曉得把促轉會當東廠的嚴重性，更沒意識到促轉會之於轉型正義的重要性。這個黨再不喚回昔日黨外精神，已僅剩不多的社會信任，很快就會被揮霍殆盡。

張天欽自詡執政東廠，消息曝光，蔡政府做了兩件事設防火牆。第一，所有爭議均屬個人行為，無上級授意；第二，相關言行只是說說，不會行動。因此洪耀福才依此邏輯說，沒人交代張天欽做什麼，民進黨也沒拿這個打侯友宜，暗諷對方不要有「被害妄想症」。

今天若非會議曝光，表明「子彈已經準備好了」的張天欽難道不會動用私刑伺候政敵？明明就是消息走漏，計畫被迫中斷，洪耀福還想裝作若無其事，顯然是把人民當笨蛋。

如果張天欽只是路人甲，那麼無論他做什麼，只要不違法，誰理他。但，這個人不僅掌握國家機器，更肩負重建社會團結責任，一言一行，都可能成為左右國家的決策，執政黨怎能輕佻看待如此嚴肅的事？

更嚴重的是，張天欽之所以躍升當朝新貴，背後不就是蔡英文的影子嗎？所以，面對這起事件，必須釐清到底是因總統識人不明，還是掌權者對民主自由根本就存在不正確的認知，才導致上梁不正下梁歪？

洪耀福為替民進黨設停損點，選擇昧著良知練肖話。但如果只因張天欽請辭就默許船過水無痕，不去探究問題成因，那就是縱容政府繼續藉轉型正義搞東廠鬥爭，眼前這類「打著自由主義反自由主義」的民主醜聞必將持續發生。

(中國時報)