2018年09月16日 04:10 中國時報 王欽

大陸開放港澳台居民居住證申領後，已有超過2萬台灣民眾取得居住證，這原本是為台灣民眾帶來極大便利的一項舉措，陸委會卻如臨大敵，連續多日發表聲明或者召開記者會，指責居住證是矮化台灣、意圖將台灣內國化的政治陰謀，並不斷釋放負面訊息，「提醒」台灣民眾申領之前應該停看聽。不僅如此，綠營立委包括時代力量也都紛紛跟進提出立法建議，加碼要求對申領居住證者做凍籍或除籍處理。

事情延燒至此，頗類似當年針對「一國兩制」倡議的處理方式，當大陸提出一國兩制方案時，歷屆政府都表達「絕不接受」的態度，卻鮮少有人認真探討一國兩制的具體涵義，就逕自認為這是大陸對台灣的矮化，卻從來沒有思考過提出何種對應的方案。而一旦形成根深蒂固的負面印象之後，「一國兩制」就在台灣被徹底汙名化，歷屆政府都避之唯恐不及。

這次居住證事件也一樣，大陸決定發放居住證，除了是在落實給予台灣民眾同等待遇的政策外，很大程度上也來自於台灣民眾提供的建議。大陸近年來制定惠台政策的過程中，經常召集各地的台生、台商和台幹，詢問他們在大陸生活、工作、學習等方面遇到的問題，也是在這樣的場合，不少台灣民眾提出，大陸近年來科技飛速發展，尤其是數位科技廣泛應用於日常生活，大陸居民憑藉二代身分證，就可以十分便捷的進行相關操作，但台灣民眾使用的台胞證，因為沒有相關功能，因此只能繼續排隊辦理相關業務，自然深感不便。

陸委會的其中一項質疑是說，兩岸交流30餘年來，大陸一向以台胞證作為台灣民眾進入大陸地區的旅行及身分證明文件，以往從未聽聞在身分識別上有任何窒礙難行之處，藉以證明大陸開放申領居住證是無事生非，因而只能是包藏禍心。這恰恰說明陸委會完全不了解台灣民眾在大陸的需求以及面臨的問題，大陸應台灣民眾要求所做的政策優化，卻被陸委會貶得一無是處，還反過來指摘大陸的政策意圖。

然而，即便陸委會的指責只是憑空杜撰或者惡意揣測，但其造成的寒蟬效應卻已產生，尤其是全球徵稅的議題，陸委會故意多次將之與居住證連結，而國台辦的解釋卻又過於拗口，並沒有達到答疑解惑的效果，反而讓許多台灣民眾產生恐慌。

綠營立委的除籍恐嚇，以及將居住證與實質入籍等同起來的政治操作，雖然很難真正落實到修法過程中，但也很容易在台灣社會塑造一種負面形象，既讓已在大陸的台灣民眾感到猶豫，不願意申請居住證，更讓還未前進大陸的台灣民眾感到威脅。這樣一來，原本是要提供生活便利的居住證就被徹底「政治化」和「汙名化」了。

為避免這類密集操作積非成是，大陸有必要及時澄清，並將諸多法律疑義解釋清楚。居住證雖然是便利措施，但畢竟涉及許多法規的變更，其中有很多確實是涉及權利義務關係的調整。

更重要的是，諸如隱私保障、納稅安排、居住證和戶籍的差別等等，都是台灣民眾非常關心，卻不容易弄懂的問題，這些都有待陸方做出清楚而不被誤讀的說明，而且需要用台灣民眾可以理解的方式加以傳播。大陸必須認識到，一項政策即使立意良善，卻不能阻擋有心人士的刻意誤導，消極被動的處理只會讓自己重蹈歷史的覆轍。

(中國時報)