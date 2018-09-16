2018年09月16日 04:10 中國時報 羅智強

這世界上有兩種鱷魚。第一種鱷魚，吃了人不掉淚！另一種，吃了人還假裝掉淚。而大阪代表處蘇啟誠處長的輕生，讓我們看到民進黨政壇，充斥著這第二種鱷魚。

我要說的是，逼死蘇啟誠的，不是「輿論」，不是「別人」，就是民進黨政府、就是謝長廷！

蘇啟誠往生後，我就接到許多訊息，希望我代他申冤。蘇啟誠是溫文和善的外交官，且日文非常好，工作認真，發生這樣憾事，令人心痛不捨，但他是被逼承擔過多不當壓力才會走上絕路。

而這個壓力源頭，就是謝長廷和民進黨。

在關西機場接人風波發生後，外界責備指向的就是謝長廷。一責，日本天災，台灣人民受困，他卻忙於國內政爭，不聞不問；二責，大陸駐外單位有派車接人，謝長廷卻只會推諉。

而是誰開第一槍去究責「大阪辦事處」？就是民進黨和謝長廷！謝長廷說：「大阪辦事處如果是錯，那大阪應該道歉嘛！」、「大阪是屬於外交部任命的」、「我們的大阪不是我啦，坦白講我又離大阪572公里。」

謝長廷的推諉令人不齒，大阪辦事處當然聽命駐日代表處，駐日代表下令誰敢不聽？不聽立即會被民進黨的外交部長拔掉！發生大型天災，駐日代表處要統籌指導，並指派人員去支援大阪辦事處，更重要的是號稱與日本關係最密的謝長廷去向日本政府洽商，遠比大阪辦事處更有力量。

但謝長廷的推諉說法，卻獲得綠營多路人馬共同呼應！「綠營人士」透過媒體大放話，稱謝長廷完全沒責任，要求大阪辦事處負責，還說一切都錯在外交官不能政治任命；民進黨立委蔡適應等人立馬跟進，劍指大阪辦事處「神經慢半拍」、「該負責任」；「PTT帶風者」也在網路帶風向，稱謝長廷背黑鍋，一切都是大阪辦事處的錯；親綠媒體、名嘴再推波助瀾！

而外交部也立馬「補槍」，表示要檢討大阪辦事處，並打算火速召開檢討會，最重可能祭出全館打丙等、立即撤換蘇啟誠等極打措施。這一切，都是在為謝長廷轉移焦點，推卸責任！

日昨更爆出，蘇啟誠在風災當天接待屏東縣長潘孟安一行，試問，面對民進黨這些官爺們，他敢不接待嗎？他又有餘暇分身去處理被困在關西機場的民眾嗎？

民進黨上下一片殺伐之聲，最後逼得蘇啟誠在檢討會召開前走上絕路！現在謝長廷才來掉眼淚？管碧玲有臉說是輿論殺人？蔡適應好意思回頭罵假新聞害的？

在蘇啟誠輕生前，從駐日代表處到外交部，這群人從頭到尾沒有幫他說一句公道話，安慰他一句或鼓勵他一句話，只有究責、究責、再究責。直到蘇啟誠輕生了，這些民進黨的官爺們才開始說震驚、不捨，並流淚！

一群「會掉淚的鱷魚」，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生。能令人不怒？

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)