美國防部打臉國務院的真相

2018年09月16日 04:10 中國時報 孫揚明

美國政府的新聞單位《美國之音》日前引述CNN報導，「五角大樓已拒絕國務院要求，不派遣陸戰隊使館警衛隊進駐新落成的美國在台協會台北新館。」這是一則很有意思，而又引人擔憂的新聞。

說它有意思，是因為就新聞的處理而言，顯然並沒有十分的重視。《美國之音》在這則標題為〈美媒：五角大樓拒派陸戰隊進駐美國在台協會〉的報導中，只是非常單純的引述了CNN的這則新聞，而《美國之音》本身並沒有對這則可能引起爆炸性後果的新聞進行任何查證或採訪。這樣的過程顯然不合理，不過就它是一個對外宣傳機構的角度而言，只引述一個結果而不去探討過程，卻是最安全的。因為不會得罪內部單位，且幾乎沒有責任的問題。

但就此一新聞的實質內容而言，則是非常引人擔憂。因為在這短短的39個字中，透露出太多的訊息。首先，是美國務院是主動方，提出了這項要求；其次，才是美國防部否決。換言之，身為一個應有全球規畫整體戰略的主管單位，國務院居然會提出這樣一個要求；這令人匪夷所思。

美國一位長期觀察亞太尤其是東北亞安全的專家，曾提出這樣的看法：「美國從希拉蕊出任國務卿開始，國務院內就已經沒有了中國問題專家。」他更明白點出潛在危機：「現在美國國務院內，曾經經過1996年3月台海危機的官員，一個都沒有了。」所以一旦發生類似1996年3月美中在台海發生可能衝突的情境，「國務院現在那些官員，可能要衝回到灰塵堆裡，把當年的那些舊檔案找出來，才能了解問題。」

在這樣的結構下，更加上了新的情境；那就是，在川普政府內處理台灣政策，本就是一個黑盒子，且川普政府的團隊，本就號稱不怕挑戰北京，再加上川普團隊是以「缺乏經驗，但卻勇於對抗著稱」，在這樣的舊結構加上新情境，於是出現國務院會提出要求在美國在台協會派駐陸戰隊就不令人驚奇了。然而這種發展趨勢，的確令人擔憂。

其實，這個陸戰隊故事的整體概念是，美國在台協會內部原本就有陸戰隊的人員存在，這是為了內部安全的問題，而且這些陸戰隊的成員是在台協會設立伊始就存在的；只是他們不穿陸戰隊制服站崗而已；這是一個行之多年的默契。但現在如果是要派任新的陸戰隊到在台協會門口站崗，那就是一個新的問題了。所幸，五角大廈還有一點概念，知道派駐陸戰隊到台灣的後果。

所以，真正問題的核心，是在川普政府的內部結構。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)