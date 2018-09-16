2018年09月16日 04:10 中國時報 黃光國

9月10日，得知胡佛教授去世的消息，令我感到非常震驚。8月5日，韋政通教授突然逝世，「思源學會」發起籌組治喪委員會，我打電話邀請胡佛教授擔任治喪委員，他在病榻上慨然允諾，不料事隔1個月，胡教授本人也仙逝了。

楊國樞、韋政通、胡佛相繼去世，象徵著一個世代的結束。1970年代初期，楊國樞、胡佛和一批號稱自由派的知識分子，以《大學雜誌》為基地，發起「革新保台」運動。台灣社會走向民主之後，他們又以《中國論壇》為基地，繼續針貶時政。接著又模倣「費邊社」，以「論政而不參政」為號召，組織「澄社」。

楊國樞教授是個重感情的人。後來「澄社」分裂，胡佛、韋政通相繼退出。及至「澄社」異化成為「政務官訓練班」，許多人都以「澄社社員」作為官場的晉身之階，「澄社」被人批評為「混社」。有一次，我問楊國樞教授：為什麼還不退出？他說：他是「澄社」的創始人，不忍心這樣做。以後他就很少再對時事發表評論。

2005我出版《一中兩憲：兩岸和平的起點》，特別邀請楊國樞、胡佛寫序言，他們兩人都二話不說，立即答應。是年年底，他們更與6位中研院院士發表〈兩岸和平論述：和平中國運動的起點〉，希望能夠發起「和平中國運動」，消弭兩岸危機，促成中華民族的再發展。然而，這樣的呼籲不僅沒有獲得社會的重視，反倒遭到獨派的冷言批判。

胡佛教授晚年，不僅批評台灣的選舉，因為藍綠相爭，己經使台灣陷入「民主憲政的困境」；而且抨擊政論節目上的名嘴，每天只想討好觀眾。2010年，他更批評台灣的歷史教科書只看到近400年的台灣，造成學生「眼光短淺」。這個時候，楊國樞教授已經罹患失智症，再也無法對時事發表任何評論了。而胡佛在他的風燭餘年，仍就秉持他一貫的學術良知批評時政。

去年底胡佛在接受媒體訪問時表示：「兩岸統一是最高的道德」，把台灣推向台獨是經不起考驗的「假道德」。他明確地主張「議統」。就我對這幾位前輩的瞭解來看，這可以說是胡佛教授的終極關懷。用媒體人王健壯的語言來說，台灣的學術社群必須多幾個像他們那樣的知識分子，敢於出來「議統」；甚至還要有人敢於擔任兩岸之間的「中介人士」，台灣才有可能走出當前「民主憲政的困境」。否則，追念楊國樞只是在「消費他」而己。

民主憲政也是胡佛教授畢生努力的目標，曾經一度民主化的進程走得順利，好像距離近了，但是現在的台灣政治似乎離民主憲政越來越遠。而我們的學術社群還有這樣的知識分子嗎？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）

(中國時報)