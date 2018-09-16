楊學德描繪老香港

楊學德的漫畫以醜怪風格聞名，連奈良美智都為之著迷。（趙雙傑攝）

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中國時報
／專訪

透過藝術與文學，能看見當時的人們對時代的想像，香港漫畫家楊學德近年以壓克力畫和電腦繪圖，描繪早已消逝的老香港，「人家都說我這種人老古板，粵語叫『阻住地球轉』，但我不在乎。我們70年代生的香港人，從小就在蓬勃、充滿各種機遇的環境成長，對世界充滿好奇。如今已高度發展卻安逸的環境，孩子卻被父母寵溺，保護得太好，對世界反而失去了想像和探索的心。」

憂心社會日趨商業化

巨大的建築和渺小到看不清面容表情的人類、因為汙染變紅的海洋有死掉的鯨魚擱淺腫脹、漆黑的夜裡都市繁華的燈，這些都是楊學德畫作中的主角，隱約透露出他對現處環境的憂心，「像是這張《大滿貫》，兩個人拿著網球拍，把月亮當成球打著玩，我想說的就是現在中秋節實在太商業化了！以前中秋節團圓、節味濃厚的意思沒了，只剩下月餅禮盒，每年我收到的都吃不完，至少有一半要丟掉。」

1970年生的楊學德笑說自己從小就是「畫呆子」，「什麼都不會，就最會畫畫。如果沒有畫畫，我想我就是百分之百的白痴了。」他是香港的獨立漫畫家，曾經在雜誌、廣告公司工作。2002年自費出版漫畫《錦繡藍田》，描繪童年住在香港藍田公共屋村的故事。

過去的美好不會重來

香港人用「麻甩」、「核突」這幾詞形容楊學德和他的作品，卻能在看似「有病」、「噁心」的醜怪風格中，隱晦的以藝術觸及尖銳的真實世界。作品被翻譯在歐美出版，日本藝術家奈良美智更曾自承是他的粉絲，2013年曾為他在京都策展。

近年楊學德不畫漫畫，但漫畫中懷舊又同時前衛的精神延續到藝術創作裡，暌違2年，近日在台北舉辦個展「無事的下午」，透過一張小孩在樹下奔跑玩耍的畫《下山虎》，懷念過去的香港精神，「對我來說，過去的美好已經不在，香港為了新的、表淺的刺激，丟棄了過去許多好的事物。有些精神，似乎也就在繁華的燈火之中消逝了。」

(中國時報)

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