天火問生死 拼湊平行宇宙

2018年09月16日 04:10 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

今年不論是台灣或鄰近的日本都飽受水災、颱風、地震所苦，面對「災難之夏」的同時，也讓人更思考著生死、自然、宇宙課題，台灣攝影藝術家謝春德一次登山後休克瀕死的經驗，讓他開始《天火》的創作，藉由攝影、裝置、詩劇等複合式有如劇場般的展示，試圖讓觀者進入不同時空，探問生命的終極課題。

帶著諸多神話、宗教儀式性的視覺語言，謝春德在北師美術館打造了許多「空間中的空間」，一進入展場，映入眼簾的影像便是大山、獵人，謝春德說：「像是跟著兩個獵人走入大山，走入桃花源，走入不同的時空。」

《天火》為謝春德「平行宇宙」系列的首部曲，是他自2002年便開始的創作計畫，以台灣「登山怪傑」，也是謝春德登山導師的李小石，背著媽祖神像登上聖母峰的紀錄片作為展覽序言，「李小石因攻尼泊爾洛子峰併發症去世，以此為紀念。」

結合音樂、投影，空間中的空間呈現出走在大山稜線上的風景，謝春德指出，在山上，帶著恐懼亦步亦趨，迎面卻有樹木像是拍在身上撫慰著你；空間中的修道院，謝春德腦中的畫面則是敦煌之路，以及一座希臘小島，他認為，透過修道院，看的是宇宙，卻也是內在的自我。

持續關注生命、宇宙的存在、消亡等議題，《天火》以詩作為展出的「腳本」，謝春德嘆：「年輕時每年忙著一個接一個的展，到55歲後才開始這個計畫，因為發現自己當初想要改變自己、改變世界的使命感還在。」寫詩，是在九二一地震後開始，進到災區救災，發現自己「經常是睡在屍體旁而不知」，更讓謝春德期望以影像的力量來關注生命。

(中國時報)