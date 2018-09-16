丟掉古譜 鍾玉鳳彈不一樣的琵琶

2018年09月16日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

丟掉古譜，從傳統出走，鍾玉鳳以琵琶開啟創作之路，12年來首度出版個人專輯《擺（Pendulum）》登上歐洲最具公信力的世界音樂榜WMCE（World Music Charts Europe），第一次入榜就拿到第5名佳績，也為她從傳統出走的選擇作出肯定。

9歲起學琵琶，鍾玉鳳從國立藝專國樂科畢業，後來成為佛光大學藝術學研究所第一屆畢業生。鍾玉鳳不諱言學院給了她很好的訓練，建立她的演奏基礎，「但隱隱約約我也錯過了一些甚麼。」

鍾玉鳳說，國樂演奏到最後有一點流於反覆，「我覺得藝術最珍貴的是創造性，但是傳統民樂比較忽略這一點，這讓我開始去尋找。如果可以，我希望讓琵琶更自由，回到琵琶最根本的語言，讓它繼續滋長。」

鍾玉鳳是目前極少數能集演奏、創作、即興、跨界於一身的琵琶演奏家，她自2006年起開始發表自己的創作，試圖離開古典琵琶演奏的單一路徑，跨向不同樂類、文化與藝術形式。《擺》集結了她與多位長年合作的國際樂人的對話，「好聽是對話，其實我就是帶著琵琶出去和不同文化的音樂人對打，從印度打到瑞典、埃及跟美國，對打下來，我也更加理解異文化歌樂的律動、呼吸與線條。」

鍾玉鳳表示，《擺》的誕生過程經歷這些磨合，時有痛苦，「我從傳統流放，然後追尋，在混沌中震盪，這些轉換都是很珍貴的鍛鍊。」

(中國時報)