68歲譚詠麟攻蛋 A-Lin鞋跟卡舞台

2018年09月16日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

已68歲的譚詠麟（中）昨開場又唱又跳，寶刀未老。（粘耿豪攝）

「校長」譚詠麟「銀河歲月40載」巡迴演唱會15日開進台北小巨蛋，也是68歲的他首次獨自攻蛋，創下華人歌手攻蛋最高年齡紀錄，雖然昨晚強颱山竹攪局，但仍吸引近萬名粉絲前來捧場。

譚詠麟昨在眾多舞者的簇擁下華麗現身，接著以〈你知我知〉、〈像我這樣的朋友〉等曲揭開序幕，輕鬆愜意地又唱又跳，絲毫看不出來已68歲，他見到台下觀眾開心說：「有些歌迷是真的25歲，有一些是25多歲，但我希望今晚所有人跟我一樣都是25歲，一起開25歲的聚會！」

好友齊唱〈朋友〉

電影《黃金兄弟》班底曾志偉、錢嘉樂、鄭伊健、陳小春、林曉峰、謝天華，更在安可時現身，大合唱香港國民歌曲〈朋友〉，他感動說：「他們夠義氣，說來就來，大家一起熱鬧，這樣真的滿好，也很開心，這就是朋友、兄弟！」他也邀請曾合作過〈遊子〉的A-Lin助陣重現該曲，表演時A-Lin高跟鞋意外卡在舞台上，譚詠麟見狀邊笑邊蹲下替她拔出鞋子，讓A-Lin羞得大笑。

譚詠麟過去在「溫拿五虎」及單飛時期，人氣都居高不下，更曾在1981年憑電影《假如我是真的》擒下金馬影帝，因此對台灣有著相當特殊的感情，他為了台灣歌迷，將原歌單3分之1砍掉換成國語歌，服裝也特別重新訂製5套，總計成本耗資3000萬元，打造「台灣限定版」演唱會。

阿信摸黑朝聖

昨晚他設計了2個橋段，其一是電影金曲系列，獻唱〈假如我是真的〉、〈天邊一隻雁〉等電影歌曲；另一個則是經典卡拉OK系列，自然少不了紅遍台灣大街小巷的〈半夢半醒之間〉等歌，讓現場粉絲全跟著大合唱，而當〈愛情陷阱〉的熟悉前奏一下，全場更是興奮到站起身隨之舞動。

他13日抵台後，連飯店房間都還沒進，就先跑去探班曾志偉和錢嘉樂，接著譚詠麟又馬不停蹄和工作團隊開會，他表示：「雖然來過小巨蛋當嘉賓，但這次是我的場子，我身為主人，準備了很多精彩的演唱會內容來歡迎賓客，讓每個來看的粉絲，覺得這是一場物超所值的演唱會，這樣我當主人才有面子。」

昨除了丁噹來欣賞演唱會，曾和譚詠麟合作歌曲〈脫胎換骨〉五月天阿信也在演唱會開始前趁暗低調入場。

(中國時報)