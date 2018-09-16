洪榮宏高歌 對唱嬌妻煲愛

2018年09月16日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

洪榮宏昨在台北國際會議中心舉辦「人生車站巡迴演唱會」。（盧禕祺攝）

洪榮宏15、16日在台北國際會議中心舉辦「人生車站巡迴演唱會」，透過演唱會呈現出道45年的演藝之路與人生之歌，並邀康康、蔡麗津、曹雅雯、方順吉、林俊吉及老婆張瀞云擔任嘉賓。他昨與老婆甜蜜對唱〈何日君再來〉、〈月亮代表我的心〉，心情看來非常好，似乎未受日前與前妻陳施羽為孩子贍養費、離婚協議互相控訴一事影響。

洪榮宏在演唱會上以歌中劇的方式呈現，帶著粉絲穿越時空，回到他當年從日本留學回台，在西餐廳駐唱賺錢的年代。一身復古70年代造型，熱唱〈台北今夜冷清清〉、〈路邊的小野花〉等，老婆則飾演西餐廳的代班歌手，夫妻倆在台上大方放閃，一搭一唱十分甜蜜，洪榮宏也重現過去追求老婆的浪漫攻勢，他說：「當時是約去吃清粥小菜，贏得美人心。」兩人在台上接受歌迷點歌，現場有人點〈無言的結局〉，讓洪榮宏臉冒冷汗：「哇！真的好特別喔，還是要唱喔。」

颱風「山竹」外圍環流昨帶來強風豪雨，他一開場後，在台上突然淚崩向歌迷致謝：「我這一兩天都在彩排，外面下著大雨，大家都冒著風雨來看我，真的謝謝。」感動全場粉絲。

自彈自唱重現經典

他穿一襲黑色西裝坐在白色鋼琴上自彈自唱，以10歲時發行首張專輯主打歌〈孤兒淚〉揭開序幕，一連演唱已故父親洪一峰的〈思慕的人〉、吳晉淮〈關子嶺之戀〉、文夏〈媽媽請妳也保重〉等經典歌曲，讓歌迷大飽耳福。

「人生車站巡迴演唱會」台北2場演唱會票房9成6，收入粗估1555萬。他的演藝圈好友龍千玉、白冰冰、賀一航、孔鏘、蔡秋鳳、王彩樺，昨皆到場力挺。

(中國時報)