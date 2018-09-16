柯佳嬿坤達 中午宴客晚上拚子

2018年09月16日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

坤達（右）和柯佳嬿昨補辦婚宴，小兩口婚姻生活甜蜜。（粘耿豪攝）

坤達與柯佳嬿愛情長跑5年後，去年底登記結婚，15日中午在萬豪酒店補辦婚宴。小兩口有10多年的演藝資歷，現場星光雲集，顯示他們的好人緣，昨婚禮席開35桌，每桌3.3萬，總花費約258萬，其中有142萬是贊助。2人昨中午遲了半小時才露面受訪，原來柯佳嬿和坤達前晚住飯店，她忘了帶Nu Bra，昨梳化發現後，緊急請家人幫她帶過來，她羞說「應該是出門太趕了」。

柯佳嬿穿台灣設計品牌MS IDEAS打造2套總價約33萬的白紗出場，蕾絲薄紗裙襬搭配清透的頭紗，呈現優雅氣質。坤達則穿Paul Smith 2018秋冬SOHO系列深藍色緹花款西裝，沉穩的深藍色綴以簡約緹花設計，整體展現英式獨特的魅力與帥氣。新人準備的伴手禮與台灣自創品牌合作，包括阿原肥皂、拾個月手工喜餅等。

星友小孩當花童

坤達說，原本有伴娘伴郎，「報名的還滿多的，後來就乾脆都不要。」昨改找歐漢聲的女兒Jojo、楊銘威的女兒Mia、小鬼妹妹的小孩、朱芯儀的兒子樂樂當花童。柯佳嬿說：「可能我們求好心切，什麼都想管，怕招待不周。」坤達說：「我們告訴自己，今天不管發生什麼事都是最好的安排。」

坤達坦言，籌備婚禮過程和柯佳嬿有意見不合，「因為實在太多瑣碎的事了」，他說有爭執的時候，頂多冷戰一下，誰冷戰的續航力比較久？坤達沒說話，看看一旁的老婆，柯佳嬿說：「他比較讓我啦。」至於賓客座位安排有注意避開舊愛新歡，如張懷秋、楊謹華？坤達尷尬說：「我們該注意的都有注意，今天就希望大家開開心心地來喝喜酒。」

婚後1年心境不變

柯佳嬿說坤達平時很少甜言蜜語，「但會在小地方包容我」。被問到何時度蜜月？柯佳嬿解釋因工作所以今年暫時無法完成，坤達說：「我們每天都在度蜜月。」至於生子計畫？柯佳嬿尺度大開：「那今天晚上好了。」談到登記之後，這1年來的婚姻生活和交往時有不同？她說：「心境上沒太大改變，人生走到這階段有重新開始的感覺。」

(中國時報)