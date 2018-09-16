柯佳嬿笑疑Toro暗戀坤達

2018年09月16日 04:10 中國時報 報導林彥君

坤達（左二）昨舉辦婚宴，邀請昔日團員小剛（左起）、書偉和阿弟合體。（粘耿豪攝）

坤達和柯佳嬿15日辦婚宴，坤達早期與牛奶、Toro、阿弟和書偉組男團Energy，後期加入小剛，坤達和小剛、阿弟、書偉在婚宴上「偽合體」，坤達表示：「一直以為婚宴會是所有成員集合的一天，我藉著結婚的理由，把大家聚在一起。」

他表示，牛奶和Toro雖缺席婚宴，但Toro事前請人帶一封信給他，柯佳嬿透露Toro寫了2頁信紙，她看完信馬上落淚，「一開始以為他在開玩笑，他讓我看到好多朋友眼裡看不到的坤達。」柯佳嬿也對坤達開玩笑說：「他是不是有暗戀？」

阿弟原以為坤達不會結婚，對坤達當初婚訊又驚又喜，「當他公證的那一天，哇！團體最帥的成員，就這樣『嫁』掉了！」書偉擔任招待，也當見習婚禮，他前一天因太緊張失眠，「坤達結婚，感覺就像自己結婚，凌晨3、4點就嚇醒，還以為已經8點了，我10點就第一個到會場，一直問其他人到哪裡了？」

書偉表示，Toro有工作，牛奶在大陸趕不回來，無緣6人齊聚，小剛則說：「剛剛有傳訊息跟他們兩個約好『下次我結婚，你們一定要來』。」小剛之前在團體中的髮型，都是坤達幫他整理，「今天本來也想預約達哥幫我抓頭髮」，讓坤達驚呼：「好大的膽子！」

(中國時報)