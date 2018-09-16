歐弟教坤達「男人要撐下去」

2018年09月16日 04:10 中國時報 洪秀瑛 、 蕭雅玲 、林彥君 報導、林彥君

歐漢聲的女兒Jojo昨擔任坤達的花童。（粘耿豪攝）

坤達與柯佳嬿辦婚宴，丟捧花、捧草儀式，分落李毓芬、汪東城手上。婚宴上星光燦爛，歐漢聲（歐弟）在北海道見證新人求婚過程，他說：「我是坤達生命中最大的阻礙，原本計畫要在北海道滑雪場平坦地方求婚，但出發前與老婆大吵一架，到了北海道機場變成跟老婆的道歉大會，柯佳嬿也因此放下心房。」

柯佳嬿不敢滑雪，坤達拿著所有裝備扛柯佳嬿下山，歐弟以「兄長」告訴坤達，「婚姻就是這麼回事，男人要撐下去。」

李李仁與陶晶瑩（陶子）獻祝福，陶子說：「演員的婚姻都會演得很好，婚姻需要演技，他們是很好的演員，一定會長長久久。」李李仁飾演過2次柯佳嬿的爸爸，「以長輩的心情出席」，看到柯披婚紗，有種嫁女兒的感覺。

柯佳嬿拍電影《艋舺》時的「艋舺幫」趙又廷、黃鐙輝和蔡昌憲合體現身婚宴。專程返台的趙又廷說，和他們像家人，無論如何都要來，趙被問何時生小孩？尷尬笑回：「一直在準備中。」

柯佳嬿以《必娶女人》奪下金鐘視后，劇中最愛她的男人邱澤也出席，「強碰」正牌新郎坤達時，3人即興演出一場嗆聲搶新娘戲碼，十分搞笑。

柯佳嬿拍《我們發財了》與溫昇豪結下「兄妹」情誼，原本溫要贊助紅白酒，但柯佳嬿姑姑體恤溫昇豪「創業維艱」，改由她「全包」。溫笑說：「沒機會贊助紅白酒，省了幾十萬，以後坐月子、歸寧還是有機會。」

(中國時報)