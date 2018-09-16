史都華甩刻版印象唯美全裸

克蘿伊（右）和克莉絲汀呈現出各種氛圍的親熱戲。（原創娛樂提供）

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中國時報
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克莉絲汀（左）和克蘿伊在片中艱困環境下產生真摯熱烈的情感。（原創娛樂提供）

電影《裸愛殺機》由「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）主演，她飾演來自愛爾蘭的女僕，與千金小姐克蘿伊塞凡妮（Chloe Sevigny）共譜禁忌戀曲，2人更大膽獻出全裸戲，兩點全露但畫面唯美，絲毫不顯得廉價或色情，她們共同接受美媒訪問時，克蘿伊表示：「為這部電影很值得！因為劇情需要。我印象中甚至是我決定要有這一幕，而且我覺得43歲這麼做很『龐克』！」

克蘿伊希望這一「脫」能影響一般人對「美」的刻板印象，讓女性勇於展現不同的身材和體型，「並且不只注重外表，更重要的是才華。」2位女主角還有翻雲覆雨、熱烈舌吻的畫面，克莉絲汀表示「女女戀」只是整個故事環節之一，已經出櫃的她更呼籲：「同性愛是種本能，不用被冠名。」

兩女裸身 重新定義美

克莉絲汀和克蘿伊恰好都不甘只當演員，開始執導短片，克蘿伊表示，演員只能演繹他人觀點，希望當導演後表達個人想法。克莉絲汀也同意對方說法，她表示自幼演戲多年，卻始終沒有機會讓別人看見自己想說的故事，不過她坦言，「我不認為演員不能控制各種事情，因為我就充滿控制慾！」要求甚高的她自認經常在導演背後問：「看起來怎麼樣？」

因戲結緣 培養好交情

2位女星更因該片培養出好交情，在喬治亞州拍攝時一起到同志酒吧小酌，克蘿伊則笑言當地群眾非常「酷」，「竟然沒有人打擾她（克莉絲汀），找我的人還比較多！」克莉絲汀大讚：「是間『真的』很棒的酒吧！」克蘿伊搞笑說：「這代表他們年紀比較大而已。」該片14日在台上映。

(中國時報)

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