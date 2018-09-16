2018年09月16日 04:10 中國時報 何書青 報導

賓客可在20樓高的INGE’S Bar & Grill戶外人工草皮上，愜意品嘗各式串燒美味。（台北萬豪酒店提供）

台北國賓大飯店每年中秋都在飯店4樓的露天泳池畔，舉辦以蒙古烤肉為主的「月光派對」烤肉趴，年年座無虛席。（國賓大飯店提供）

台北國賓大飯店的「月光派對」有各式海陸炭烤、蔬食。（國賓大飯店提供）

淡水漁人碼頭將在中秋前夕的23日晚間9點，施放長達300秒的煙火秀。（福容大飯店提供）

福容大飯店漁人碼頭店今年中秋也看好烤肉趴魅力，首度於23、24日推出中秋BBQ自助餐。（福容大飯店提供）

台北圓山大飯店在22日晚間於飯店花園廣場舉辦「烤肉．搖滾．中秋夜」烤肉趴，豪氣端出近百道佳餚。（圓山大飯店提供）

民眾可在台北圓山大飯店的中秋烤肉趴，品嘗辛香夠味的燒烤新疆羊肉串。（圓山大飯店提供）

台北圓山大飯店的烤肉趴將有新鮮現烤澎湖活生蠔、鹽烤大白蝦等豐盛海鮮佳餚。（圓山大飯店提供）

烤肉雖並非源自於中秋傳統故事淵源而流傳的活動，卻因讓民眾多了個好理由與親友們一同齊聚歡慶、大啖燒烤而風行至今。早期家家戶戶在自家陽台、院子，或鄰近公園、河堤烤肉，但隨著現代人越來越懂得享受生活，越來越多的業者也開始推廣BBQ派對，不少人拋開了炭灰與備料的麻煩，選擇移駕飯店展開更輕鬆的烤肉趴，雖每位成人價格大致落在1000多元，但掛上飯店師傅親自為賓客燒烤的招牌，設計成台灣人最愛的Buffet暢快吃，再襯著飯店獨有的賞月景緻，在飯店舉行中秋烤肉趴其實物超所值。

坐擁大台北璀璨夜景的台北萬豪酒店INGE’S Bar & Grill，往年只在冷颼颼的跨年夜辦烤肉趴，今年不僅破天荒辦起中秋高空烤肉派對，更首次架設戶外大螢幕播放熱門電影，露台也不像許多業者規矩地擺放桌、椅，舉行烤肉趴的20樓高露台鋪起乾淨的人工草皮，可隨意或坐或躺，愜意吃美食、賞美景、看電影。

萬豪酒店 高空美景盡收

肉品首推Prime頂級美國牛肋眼，炭烤成令人食慾大開的紫蘇牛肉串，還有受歡迎的日式蔥薑烤牛舌；海鮮類多偏向西式風格，有軟殼蟹、烤鮮蝦等，台式烤肉經典如米血、香腸、甜不辣等食材當然也不缺席。派對將於23、24日傍晚及晚間時段舉辦，並送Chandon氣泡酒及中秋限定的超萌迷你水果塊冰棒。室外區每人1500元＋10％，2至3人除室外區外，在室內也有座位；4人以上採低消制，並能享受升級版的豪華烤肉食材。

福容大飯店 煙火秀爭豔

福容大飯店漁人碼頭店以面朝無敵海景著稱，是親子族群度假熱門之地，今年中秋也看好烤肉趴的吸客魅力，首度於23、24日在飯店E2酒吧推出中秋BBQ自助餐。餐點齊備泰、中、美式料理，單是炭烤區就有泰式豬肋排燒、燒烤鮮草蝦、鹽烤生蠔、燒烤羊小排等近10道料理，還能大啖人氣現切燒烤肋眼牛排，粉紅酒、啤酒、無酒精雞尾酒也都能盡情喝；中秋前夕的23日晚間9點，更有長達300秒的煙火秀，讓團圓夜的天空不只有明月可賞。大人每位1380元＋10％，兒童每位780元＋10％；房客或淡水居民另有優惠。

國賓大飯店 泳池畔狂歡

台北國賓大飯店每年中秋都在飯店4樓的露天泳池畔，舉辦以蒙古烤肉為主的BBQ烤肉派對，往年開放3場、每場100人，因廣受好評而年年都爆滿，今年已分別被私人包下2場，只剩22日晚間可預訂。國賓烤肉趴光是烤肉器材就與眾不同，採用專門翻炒蒙古烤肉的大圓盤，師傅針對不一樣的食材，分門別類在大圓盤上加以不同調味，烹飪出噴香料理，而這個炒盤也只在每年中秋見客。現場也備有一般炭烤架和現烤美食，各式海陸炭烤、冷盤、熱食、甜點應有盡有，也可無限暢飲啤酒助興；大人每位1600元＋10％，兒童800元＋10％。

圓山大飯店 宮廷搖滾夜

從台北圓山大飯店所望去的壯觀夜景，在中國宮殿式的氣派建築陪襯之下，更添增古典優雅氣息。飯店也將在22日晚間於可賞盡夜景的飯店花園廣場推出「烤肉．搖滾．中秋夜」BBQ趴，豪氣端出近百道佳餚。師傅為賓客炭烤豐盛海陸美食，包含新鮮現烤澎湖活生蠔、照燒軟絲、鹽烤大白蝦、新疆羊肉串及牛小排西京燒等，今年更強力推出「香烤澎湖全羊」，放牧在野外、運動量充足的澎湖羊，肉質緊實且肥油少，是老饕們的心頭好。此外，更邀請Surprise Band搖滾開唱，要讓賓客的中秋毫無冷場。大人每位1680元＋10％，兒童750元＋10％。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)