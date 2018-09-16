《情遇那不勒斯》掀情慾肉搏戰

喬凡娜梅諾茲歐那（下）與亞歷山卓柏爾吉發生了神祕的一夜情。（海鵬提供）

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中國時報
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喬凡娜梅諾茲歐那（左）飾演女法醫，遇上帥哥情不自禁。（海鵬提供）

向來擅長於影像塑造男神女神的義大利名導佛森歐茲派特（Ferzan Ozpetek），這次將威尼斯影后喬凡娜梅諾茲歐那（Giovanna Mezzogiorno）與義大利影帝亞歷山卓柏爾吉（Alessandro Borghi）推入一場驚悚謎團，兩人在片中都分飾兩角，不僅讓劇情更撲朔迷離，也讓全片充滿餘韻。

《情遇那不勒斯》是歐茲派特第12部電影，是他繼《外慾》15年後，再與喬凡娜合作的新片。喬凡娜是威尼斯影帝維多李奧梅諾茲歐那（Vittorio Mezzogiorno）的女兒，立志成為芭蕾舞者的她學舞長達13年，父親離世後才開始接觸戲劇。她也在2005年憑《誘禍》榮膺威尼斯影后，承襲父志。

相較與喬凡娜的默契，歐茲派特更是大膽啟用柏爾吉出演。名模出身的柏爾吉30歲已演出超過20部電影，這次在片中大展男性魅力，先以帥氣臉蛋與壯碩身材吸引喬凡娜的注意，後來還為戲全裸上陣，演出激情床戲，許多情趣姿勢挑逗人心，也讓觀眾看得臉紅心跳。

導演好手藝慰勞劇組

擅長拍攝俊男美女、時尚美食的歐茲派特本身廚藝精湛，這次對那不勒斯琳瑯滿目的美食，當然不會輕易放過。他不僅在電影拍攝前就與當地名廚學習風味菜色，拍片時更親手烹煮、以美食鼓勵劇組。

(中國時報)

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