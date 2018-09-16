台灣人壽攜手畢嘉士

台灣人壽總經理莊中慶率高屏地區志工，與長輩孩童共同完成健康體適能活動關卡。　圖片提供台灣人壽

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中國時報
報導楊閔惠

台灣已屆高齡化社會，老年人口衍生的健康保健需求更是國家面臨龐大醫療負荷的隱憂。台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）有感於銀髮族體適能的重要性，攜手畢嘉士基金會於12日在屏東永大多元照顧中心，舉辦一場別開生面的「老中青玩作伙，三代共融運動會」，台灣人壽總經理莊中慶親蒞參與並帶領高屏地區3個通訊處青壯年志工團隊，與現場年齡加總超過1000歲的爺爺奶奶、社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會的小朋友們齊聚一堂，完成熟齡體適能檢測及各個運動關卡。

根據2017年世界衛生組織發布《關於身體活動有益健康的全球建議》指出，要維持65歲及以上老年人的活動體力，每周至少應有2天進行肌肉適能運動；活動能力較差的老年人則每周至少應有3天進行增強平衡能力和預防跌倒的活動。在運動會中每位長輩要先經過銀髮族功能性體適能檢測了解目前自身體能，再協助長輩認識正確運動方式，透過活動設計如「紙棒球運動」來訓練肌力適能及反應能力，及「九宮格投擲」可從投擲動作中訓練長者手眼協調、手部肌力及握力等，讓長者能親自體驗運動的益處。

台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽長期關心社會高齡長者健康照護，去（2017）年即合作支持畢嘉士基金會的長輩到宅沐浴服務計畫，截至今（2018）年7月已完成461人次的到宅沐浴服務；此次再與畢嘉士基金會共同推動三代共融運動會，是擴大對高齡長者服務的能量。也期待從互動參與中激發每位志工同仁都能成為友善高齡社會的推手，未來在服務保戶時，能成為連結長照資源橋樑的角色。

同樣強調三代同堂齊運動的台灣人壽「2018年祖孫三代健走活動」即將起跑，邀請強肌力教主彭淑美為大會設計專屬「阿龍快樂歌，全家動動操」，即日起至10月7日止，推出練操成果影片上傳至「祖孫三代活力GO」粉絲團，將練操成果影片上傳成功即可參加抽獎，並票選最佳笑容獎、最佳默契獎、最佳活力獎及最佳動作獎，活動詳情請上「祖孫三代活力GO」粉絲團查詢。

(中國時報)

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