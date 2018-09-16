元大投信獲最佳ETF發行公司2大獎

2018年09月16日 04:10 中國時報 報導鄧盛宇

元大投信在《財資雜誌》（Asset ETF Awards）頒獎典禮大放異彩，連續2年蟬聯香港知名期刊之「亞洲區最佳ETF發行公司」及「台灣區最佳ETF發行公司」兩大獎項殊榮。元大投信自2009年起陸續在亞洲多個國家有ETF策略合作經驗，近幾年更攜手歐、美國際級指數與顧問公司合作，擁有多國ETF發行經驗，更建構起橫跨歐、美、亞之ETF合作橋梁，相較國際大型ETF發行公司之發展不遑多讓，也因此不斷獲得國際大獎高度肯定！

元大投信總經理劉宗聖表示，元大投信自2003年推動台灣發行第一檔ETF：元大台灣50ETF（0050）， 15年以來元大投信不斷運用領先市場優勢，發展核心競爭優勢，也因此除了能夠奠定並穩固身為台灣ETF市場之龍頭公司之外，並將台灣發展經驗，拓展至亞洲市場，重視國際化發展的精神，讓元大投信邁向國際級的資產管理公司，四度獲得《財資雜誌》評選為台灣最佳資產管理公司。

劉宗聖表示，元大投信近幾年在亞洲市場已經擁有6國ETF的發行經驗，並積極深化與歐、美國際龍頭指數公司合作，包含美國洲際交易所（ICE）與旗下紐交所（NYSE）合作發展債券ETF，標普道瓊斯指數公司合作發展商品與另類資產ETF，歐洲STOXX指數公司發展智選R（Smart Beta）產品，未來將攜手指數公司拓展亞洲ETF市場，期盼建構一橫跨歐美亞ETF發展之新生態系統，共創多贏！這也是元大投信能夠連續2年榮獲亞洲區最佳ETF發行公司獎項之關鍵。

(中國時報)