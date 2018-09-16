選手為國爭光合作金庫當後盾

2018年09月16日 04:10 中國時報 報導黃詩芬

九九體育節，行政院院長賴清德頒發國家體育推手三大金質獎座給合庫董事長雷仲達，以表彰合庫長期推展國民體育，培育傑出國手的卓越貢獻，今年更是合庫第十度蟬聯體育推手獎。

合庫十度獲頒推手獎中的「推展」、「贊助」及「長期贊助」體育三大金質獎座，見證合庫每年編列預算主辦、贊助體育活動及賽事，特別是支持桌球、羽球、棒球3支球隊的170多位優秀運動員，讓選手們生活無虞，更專心投入平日訓練並積極參與國內外賽事屢獲佳績，為國爭光。

今年的亞洲運動會中華代表隊中，合庫教練及選手共29名，包括棒球隊總教練許順益、教練王燕國、隊員吳昇峰、唐嘉駿、黃健隆、黃佳瑋、林瀚、林祖傑、林加祐、陳孝允、王政浩等11名，羽球隊教練張政雄、隊員戴資穎、白馭珀、周天成、王子維、李洋、李哲輝、許雅晴、吳玓蓉、郭浴雯、江穎麗、林琬清等12名，桌球隊教練許榮展及蔣澎龍、隊員莊智淵、鄭怡靜、陳建安及林昀儒等6名，分別為台灣奪得1金、1銀、4銅的好成績，其中包含台灣56年來首次獲得亞運羽球女單金牌，羽球男單最佳成績銀牌1面，羽球男雙銅牌、羽球男子團體銅牌、桌球男子團體銅牌及棒球賽銅牌。

合庫的國手們登上亞運競技場是國人的驕傲，更是合庫的榮耀，這次亞運奪牌的選手，除可獲得政府國光獎金外，合庫於9月4日頒發金牌得主20萬元、銀牌10萬元及銅牌5萬元的獎勵金，感謝選手的付出。

(中國時報)