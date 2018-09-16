Chopard結緣Mille Miglia 30年

Mille Miglia有個很有趣的傳統，就是賽車會依國家的不同而標配不同的顏色，所以這款Mille Miglia Racing Colours的多彩選擇就很對消費者的胃－你支持哪個國家，就選他們的國家隊配色。圖片提供各品牌

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中國時報
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法拉利車手Romain Dumas與蕭邦表行政總裁Karl-Friedrich Scheufele。圖片提供各品牌
Mille Miglia絕對是古董賽車界的一大盛事，參展的人潮每年都在直線上升。圖片提供各品牌
Mille Miglia絕對是古董賽車界的一大盛事，參展的人潮每年都在直線上升。圖片提供各品牌

Mille Miglia是源於義大利的一種賽車耐力賽，它在賽車史上並不特別長壽（1927～1957，共24屆），但絕對是最知名的一項賽事。現今的Mille Miglia主要以古董賽事為主，唯有1927至1957年曾參賽的車款才能出線競賽。過去賽程僅限時20小時就要來回南北義大利布雷西亞至羅馬間，現今已開放至4天之內，除了車體維護不易，加上Mille Miglia已不再有實質的「競爭」名目，更多的是考驗車手與車體之間的微妙平衡。

今天的Mille Miglia與其說是一場賽事，更不如說是一場緬懷古典、歷史與速度的盛事。而這項賽車也直接地獲得瑞士頂級鐘表品牌蕭邦（Chopard）的支持，自1988年起蕭邦就一直是Mille Miglia古董車賽的合作夥伴兼官方計時供應商，這項情緣至今過了30年，仍然不滅。

(中國時報)

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