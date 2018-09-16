Chopard結緣Mille Miglia 30年

2018年09月16日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

法拉利車手Romain Dumas與蕭邦表行政總裁Karl-Friedrich Scheufele。圖片提供各品牌

Mille Miglia絕對是古董賽車界的一大盛事，參展的人潮每年都在直線上升。圖片提供各品牌

Mille Miglia絕對是古董賽車界的一大盛事，參展的人潮每年都在直線上升。圖片提供各品牌

Mille Miglia是源於義大利的一種賽車耐力賽，它在賽車史上並不特別長壽（1927～1957，共24屆），但絕對是最知名的一項賽事。現今的Mille Miglia主要以古董賽事為主，唯有1927至1957年曾參賽的車款才能出線競賽。過去賽程僅限時20小時就要來回南北義大利布雷西亞至羅馬間，現今已開放至4天之內，除了車體維護不易，加上Mille Miglia已不再有實質的「競爭」名目，更多的是考驗車手與車體之間的微妙平衡。

今天的Mille Miglia與其說是一場賽事，更不如說是一場緬懷古典、歷史與速度的盛事。而這項賽車也直接地獲得瑞士頂級鐘表品牌蕭邦（Chopard）的支持，自1988年起蕭邦就一直是Mille Miglia古董車賽的合作夥伴兼官方計時供應商，這項情緣至今過了30年，仍然不滅。

(中國時報)