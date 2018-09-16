Tag Heuer狂熱賽事

2018年09月16日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

好萊塢巨星史堤夫麥昆於1971年的電影《極速狂飆》中，佩戴Heuer Monaco腕表。圖片提供各品牌

F1傳奇車手Nikki Lauda（左）與Jack Heuer（中）拍攝於1971年。圖片提供各品牌

Tag Heuer Monza復刻計時碼表，為1976年獻給傳奇賽車手Nikki Lauda的復刻腕表作品，建議售價17萬6700元。圖片提供各品牌

Tag Heuer古董表S-EL系列腕表，是1991年與F1傳奇車手Ayrton Senna合作的廣告表款。圖片提供各品牌

所有賽車賽事中，最狂熱的鐘表支持者應該非泰格豪雅（Tag Heuer）莫屬，從傳奇墨西哥卡萊拉汎美公路賽（Carrera Panamericana Mexico Road Race）、摩納哥汽車大獎賽（Monaco Grand Prix）到英國著名的銀石賽道（Silverstone Circuit）和義大利的蒙札賽車場（Monza），泰格豪雅都與它們有過不解之緣。

泰格豪雅甚至與多名賽車手保有良好的友誼關係，如知名賽車手洗拿（Ayrton Senna，3屆F1世界冠軍）、史帝夫麥昆（Steve Mcqueen，身兼好萊塢演員與賽車手兩種身分，1971年的賽車電影《極速狂飆》更將其推上事業頂峰）、尼基勞達（Nikki Lauda，3屆F1世界冠軍，前幾年電影《決戰終點線》就是在講述他與另一名天才賽車手James Hunt的故事）。而品牌對賽車的熱愛也顯現在產品裡，旗下最知名的一個系列也以Carrera命名，足見賽車這件事在品牌核心價值內占有多大的地位。

(中國時報)