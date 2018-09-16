勞力士現身古德伍德老式賽車

2018年09月16日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

古德伍德老式賽車會的氛圍，FIAT 500賽道巡遊的情況。圖片提供各品牌

2017年古德伍德老式賽車會，勞力士代言人傑奇史都華爵士於ECURIE ECOSSE致敬巡遊活動。圖片提供各品牌

古德伍德賽車嘉年華中，也不乏有驚心動魄的賽事，圖為法國籍車手Romain Dumas刷新爬坡賽世界紀錄獲得冠軍，由萬寶龍行銷副總裁Vincent Montalescot頒贈一只萬寶龍時光行者系列計時腕表。圖片提供各品牌

古德伍德（Goodwood）是早期的英國賽道之一，說它是英國賽車的搖籃，一點也不為過。古德伍德並不是像大眾一般所想的那種國際排位賽專業賽道，它位於Goodwood House內，早期舉辦過各種不計算年度積分的F1賽事，連當年十分流行的耐久賽也曾在古德伍德賽道上紅極一時。

現在的古德伍德賽道主要舉辦Goodwood Festival of Speed為主，但每年9月的古德伍德老式賽車會（Goodwood Revival）更可以說是重頭戲，它強調的不是最新的尖端科技跑車，而是保養得宜的老式復古車競賽。古德伍德老式賽車會共有14項競賽，為期3日的競賽由金拉拉盃（Kinrara Trophy）開場，賽車均需是1963年前生產的GT經典賽車方有參賽資格；福特沃特盃（Fordwater Trophy）則是以多部Jaguar XK120跑車集合競速。

另外還有職業與業餘組一同較勁的聖瑪莉盃（St Mary’s Trophy）等等，除了這些經典車款賽事外，古德伍德老式賽車會的參加群眾均會自動著裝成上世紀50到70年代的特殊風格，為這場老式經典賽車增添時代美色。在這些老式賽車會上，其實不難發現勞力士的身影，身為古德伍德的官方時計合作夥伴，控制塔台（Marshal Tower）上就見得到勞力士時計。

另一場知名賽事古德伍德賽車嘉年華（Goodwood Festival of Speed）的官方時計則是萬寶龍（Montblanc），雖然成為古德伍德主賽事的官方時計商僅2年時間，但萬寶龍投注了相當多心血在這場賽事中，品牌特意為古德伍德設計了特殊場館，與會賓客可以在這做賽事之間的小憩，同時欣賞萬寶龍的系列產品。

(中國時報)