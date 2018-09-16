Richard Mille辦利曼經典賽

2018年09月16日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

因為參賽車款年限差距相當大，因此賽事從原本的6大組後又再重新調整年分，並額外加入C組賽事，讓這場利曼經典賽可以說是新舊兼容並蓄。圖片提供各品牌

因為參賽車款年限差距相當大，因此賽事從原本的6大組後又再重新調整年分，並額外加入C組賽事，讓這場利曼經典賽可以說是新舊兼容並蓄。圖片提供各品牌

因為參賽車款年限差距相當大，因此賽事從原本的6大組後又再重新調整年分，並額外加入C組賽事，讓這場利曼經典賽可以說是新舊兼容並蓄。圖片提供各品牌

因為參賽車款年限差距相當大，因此賽事從原本的6大組後又再重新調整年分，並額外加入C組賽事，讓這場利曼經典賽可以說是新舊兼容並蓄。圖片提供各品牌

不同於目前現存歷史最悠久的利曼24小時耐力賽（24 Heures Le-Mans），利曼經典賽（Le Mans Classic）顯得更復古、更老派紳士一些。這項以古董車為發起號召的競賽活動，是由Peter Auto團隊與瑞士鐘表品牌Richard Mille共同舉辦，自2002年開始，每2年1次。所有參賽的車輛均需是曾參與過利曼24小時耐力賽的賽車或原型車，過去僅限1979年以前的車款方能參賽，但現已取消這限制，從1923至2018的車款分成6大組與C組賽事（現代化車型），讓不同時期的車款與車手能有一場公平的競爭。

(中國時報)